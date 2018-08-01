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01.08.2018, 14:32

Лучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTY

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Лучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTY
Лучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTY
Лучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTYЛучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTY

Международный конкурс фотографов-садоводов (IGPOTY) назвал победителей

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Международный конкурс фотографов-садоводов (IGPOTY) определил лучшие макрофотографии цветов 2018 года. Работы лауреатов выложены на официальном сайте премии.

Первое место занял хорватский фотограф Петр Сабол. Судьи конкурса отметили наклон стебля мака, который хорошо сочетается с изгибом туловища поденок. За победу автор получит 500 фунтов стерлингов (17,7 тыс. гривень).

Второе место присудили английскому фотографу Яну Гилмору, который заснял структуру цветка салата, который удачно будет выглядеть только наличии макрообъектива.

Замкнула тройку лидеров калифорнийский фотограф Эшли Мур, которая сняла гусеничную форму растения Фацелия.

Фотоконкурс проводился совместно с Королевским ботаническим садом Великобритании. От участников ожидали раскрытия необычных деталей жизни растений и насекомых.

5 июня американское агентство по планированию свадебного торжества Junebug Wedding опубликовало список 50 фотографий-победителей конкурса Best of the Best Engagement Photo Contest 2018.

Фото: igpoty.com

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Теги: премия, фотография, лучшие фотографии, макросъемка, макрообъектив, фотографии, макрофотографии, макрофотография, садовники
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