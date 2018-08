Лучшие макрофотографии цветов 2018 года - IGPOTY

Международный конкурс фотографов-садоводов (IGPOTY) назвал победителей

Международный конкурс фотографов-садоводов (IGPOTY) определил лучшие макрофотографии цветов 2018 года. Работы лауреатов выложены на официальном сайте премии.

Первое место занял хорватский фотограф Петр Сабол. Судьи конкурса отметили наклон стебля мака, который хорошо сочетается с изгибом туловища поденок. За победу автор получит 500 фунтов стерлингов (17,7 тыс. гривень).

Второе место присудили английскому фотографу Яну Гилмору, который заснял структуру цветка салата, который удачно будет выглядеть только наличии макрообъектива.

Замкнула тройку лидеров калифорнийский фотограф Эшли Мур, которая сняла гусеничную форму растения Фацелия.

Фотоконкурс проводился совместно с Королевским ботаническим садом Великобритании. От участников ожидали раскрытия необычных деталей жизни растений и насекомых.

Фото: igpoty.com