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17.06.2018, 18:00

"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото

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"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото
"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото
"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото"Не подружки, а супруги": в Киеве состоялся Марш равенства - фото

Марш Киевпрайд посетили представители Европарламента и иностранных государств

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Сегодня, 17 июня, в Киеве состоялся Марш равенства. 

Участники прошли от улицы Владимирской до площади Льва Толстого. Около половины одиннадцатого они начали расходиться.

Полиция еще до начала мероприятия задержала около 60 противников марша. По имеющимся данным, их всех уже отпустили.

Присоединились к сторонникам акции евродепутат от Германии Ребека Хармс и министр по делам Европы МИД Германии Майкл Рот. Пришел на марш и посол Швеции в Украине Мартин Хагстрьон.

Посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад с своем Facebook сообщил, что на марше он был вместе с заместителем председателя Консультативной миссии Европейского союза Фредриком Весслау. Также он поделился фотографиями, на который присутствуют посол Германии в Украине Ернст Рейчел, посол Канады Роман Ващук.

Также традиционно на Киевпрайд пришли нардепы Сергей Лещенко и Светлана Залищук.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net, Facebook/Ole T. Horpestad

Смотрите также: Марш равенства в Киеве: как это было - видео

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Теги: лгбт, геи, марш равенства, киев прайд
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