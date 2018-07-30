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30.07.2018, 11:55

Один из крупнейших брендов отказался от ретуши фото моделей

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Один из крупнейших брендов отказался от ретуши фото моделейОдин из крупнейших брендов отказался от ретуши фото моделейОдин из крупнейших брендов отказался от ретуши фото моделейОдин из крупнейших брендов отказался от ретуши фото моделейОдин из крупнейших брендов отказался от ретуши фото моделей
Один из крупнейших брендов отказался от ретуши фото моделейОдин из крупнейших брендов отказался от ретуши фото моделейОдин из крупнейших брендов отказался от ретуши фото моделейОдин из крупнейших брендов отказался от ретуши фото моделейОдин из крупнейших брендов отказался от ретуши фото моделей
Один из крупнейших брендов отказался от ретуши фото моделейОдин из крупнейших брендов отказался от ретуши фото моделейОдин из крупнейших брендов отказался от ретуши фото моделейОдин из крупнейших брендов отказался от ретуши фото моделейОдин из крупнейших брендов отказался от ретуши фото моделей

H&M больше не использует графические редакторы для исправления изъянов на женском теле

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Один из крупнейших мировых фэшн-ретейлеров, популярный шведский бренд H&M, отказался от ретуши моделей на фото для каталога.

Сейчас в интернет-магазине бренда размещены фото моделей в купальниках без использования графического редактора.

Покупатели обращают внимание, что на телах девушек заметны волосы, растяжки, шрамы и морщины – обычные особенности, которые присущи женскому телу.

H&M – не первый модный бренд, поддерживающий идею боди-позитива. Ранее от ретуши отказались такие марки, как Asos, Monki, Missguided, Boohoo. 

6 июня организаторы конкурса красоты Мисс Америка исключили дефиле в купальниках из программы и пообещали принимать участниц "всех размеров". 

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Теги: h&m, фотография, модель, фотошоп, решут, растяжки, шрамы, волосы на теле, купальник
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