Один из крупнейших брендов отказался от ретуши фото моделей

Один из крупнейших мировых фэшн-ретейлеров, популярный шведский бренд H&M, отказался от ретуши моделей на фото для каталога.
Сейчас в интернет-магазине бренда размещены фото моделей в купальниках без использования графического редактора.
Покупатели обращают внимание, что на телах девушек заметны волосы, растяжки, шрамы и морщины – обычные особенности, которые присущи женскому телу.
H&M – не первый модный бренд, поддерживающий идею боди-позитива. Ранее от ретуши отказались такие марки, как Asos, Monki, Missguided, Boohoo.
6 июня организаторы конкурса красоты Мисс Америка исключили дефиле в купальниках из программы и пообещали принимать участниц "всех размеров".