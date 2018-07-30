Один из крупнейших брендов отказался от ретуши фото моделей

H&M больше не использует графические редакторы для исправления изъянов на женском теле

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Один из крупнейших мировых фэшн-ретейлеров, популярный шведский бренд H&M, отказался от ретуши моделей на фото для каталога.

Сейчас в интернет-магазине бренда размещены фото моделей в купальниках без использования графического редактора.

Покупатели обращают внимание, что на телах девушек заметны волосы, растяжки, шрамы и морщины – обычные особенности, которые присущи женскому телу.

H&M – не первый модный бренд, поддерживающий идею боди-позитива. Ранее от ретуши отказались такие марки, как Asos, Monki, Missguided, Boohoo.

6 июня организаторы конкурса красоты Мисс Америка исключили дефиле в купальниках из программы и пообещали принимать участниц "всех размеров".