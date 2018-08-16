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16.08.2018, 10:32

Украинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографии

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Украинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографии
Украинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографии
Украинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографииУкраинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографии

В финале всеукраинского конкурса одесситка Карина Жосан обошла 18 соперниц

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Позавчера одесситка Карина Жосан завоевала на общенациональном конкурсе красоты титул Мисс Украина и через несколько месцев поборется за победу на глобальном уровне.

23-летняя профессиональная модель с 16 лет работает в Азии и Европе, владеет китайским языком.

Приз третьей вице-мисс получила Анна Дурицкая - та девушка, которая была вместе с оппозиционным российским политиком Борисом Немцовым в момент его убийства около Кремля.

В этом году за мировую корону впервые поборется трансгендер - 26-летняя Мисс Испания Анхела Понсе.

Фото: instagram.com/karina_zhosan

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Теги: фоторепортаж, конкурс красоты, Карина Жосан, мисс украина-вселенная
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