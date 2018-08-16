Украинка, которая поборется за титул Мисс Вселенная: фотографии

Позавчера одесситка Карина Жосан завоевала на общенациональном конкурсе красоты титул Мисс Украина и через несколько месцев поборется за победу на глобальном уровне.
23-летняя профессиональная модель с 16 лет работает в Азии и Европе, владеет китайским языком.
Приз третьей вице-мисс получила Анна Дурицкая - та девушка, которая была вместе с оппозиционным российским политиком Борисом Немцовым в момент его убийства около Кремля.
В этом году за мировую корону впервые поборется трансгендер - 26-летняя Мисс Испания Анхела Понсе.
Фото: instagram.com/karina_zhosan