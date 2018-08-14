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14.08.2018, 11:51

Украинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фото

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Украинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фото
Украинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фото
Украинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фотоУкраинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фото

Снимок украинки Ирины Громоцкой попал в финал конкурса Rising Stars of Photography-2018 (Восходящие звезды фотографии)

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23-летняя украинка Ирина Громоцкая вошла в десятку лучших молодых фотографов конкурса Rising Stars of Photography-2018 (Восходящие звезды фотографии), по версии компании Adobe. Ее фото опубликовали на сайте Adobe.

"После поиска фотографов, охватывающих разные стили фотографии, темы и цели, мы остановились на этой разнообразной подборке авторов со всего мира. Эта группа молодых фотографов, начиная от школьницы из Индонезии и заканчивая экологом из Лос-Анджелеса, заслуживает вашего внимания", - сказано на сайте. 

23-летняя Ирина Громоцкая родом со Львова. Фотографией занимается с 20 лет. Чаще всего делает снимки на тему прав женщин. Она надеется, что с помощью фото сможет показать, как живут женщины и как борются каждый день за свою свободу.

На фото Громоцкой, которое вошло в десятку лучших, изображены две женщины из китайской провинции Юньнань.

"Я очень благодарна и признателена за то, что в этом году представлена в проект Adobe Rising Stars. Нет ничего лучше, чем получить возможность продемонстрировать работу,  которой вы увлечены", - написал Громоцкая в Instagram.

Другие фотоработы Ирины Громоцкой в подборке: Instagram/Ирина Громоцкая

1 августа Международный конкурс фотографов-садоводов (IGPOTY) определил лучшие макрофотографии цветов 2018 года.

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Теги: фотограф, adobe, лучшие фотографии, лучший фотограф, Rising Stars of Photography, ирина громоцкая
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