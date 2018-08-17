В Чернобыльской зоне нашли 9 редких видов летучих мышей: фото

Широкоуха европейского, по словам ученых, удалось зафиксировать второй раз за 11 лет

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В зоне отчуждения ученые обнаружили 9 редких видов летучих мышей, в том числе зафиксировано появление гигантской вечерницы - крупнейшей и очень редкой летучей мыши Европы. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Там рассказали, что завершилась полевая экспедиция в рамках ежегодного исследования рукокрылых.

В этом году ученые исследовали левобережную часть зоны отчуждения, которая является наименее изученной по сравнению с другими регионами.

Летучих мышей ловили специальными сетями, которые не вредят рукокрылым, описывали их, кольцевали и отпускали. За время экспедиции ученым удалось поймать 420 особей.

Также специалисты записывали вокализацию летучих мышей при помощи устройств, работающих в ультразвуковом диапазоне. Сейчас ученые дешифровывают записи.

В частности эксперты зафиксировали присутствие в зоне отчуждения 9 редких видов рукокрылых: рыжая вечерница, малая вечерница, поздний кожан, лесной нетопырь, нетопырь-пигмей, двухцветный кожан, водяная ночница, бурый ушан, а также широкоух европейский. Последнего, по словам ученых, удалось зафиксировать второй раз за 11 лет.

Также в ходе исследования аудиорекордер неоднократно фиксировал появление гигантской вечерницы - крупнейшей и очень редкой европейской летучей мыши.

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