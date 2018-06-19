Защититься от насилия: в Мариинском парке прошел урок самообороны

Желающие могли не только наблюдать за выступлениями полицейских, но и сами освоить приемы самозащиты

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В Мариинском парке 19 июня прошел мастер-класс по самообороне "Я имею право на уважение", приуроченный к Международному дню борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Уроки самозащиты демонстрировали сотрудники Нацполиции, в то время как юристы консультировали желающих по правовым вопросам.

Как сообщает пресс-служба Минюста, в Украине, по данным общественных организаций, более 40% женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с попытками сексуального насилия и почти 20% женщин подвергались физическому насилию со стороны своего партнера.

В Уголовном кодексе различают пять преступлений против половой свободы и неприкосновенности: изнасилование (ст. 152), насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом (ст. 153), принуждение к вступлению в половую связь (ст. 154), половые отношения с лицом, не достигшим половой зрелости (ст. 155), растление несовершеннолетних (ст. 156).

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Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net