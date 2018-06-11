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11.06.2018, 10:13

В Николаеве вручили сертификаты на жилье для детей-сирот

В Николаеве вручили сертификаты на жилье для детей-сирот - Фото
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В декабре 2017 года члены комиссии при Николаевской ОГА единогласно поддержали распределение субвенции на приобретение социального жилья в области

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В субботу, 9 июня, председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко и николаевский городской голова Александр Сенкевич торжественно вручили ключи от 10 квартир детям-сиротам и детям лишенным родительской опеки.

Квартиры в жилом комплексе "Ривьера" в микрорайоне Намыв в Николаеве были приобретены за средства государственных субвенций.

"Сегодня благодаря инициативе президента Украины мы имеем уникальную возможность. Получив из государственного бюджета Украины 19,5 млн грн, мы приобрели 27 квартир, 10 из которых сегодня передаем. Это свидетельствует об ответственности всех ветвей власти, работающих в стране и на территории Николаевской области. Это свидетельствует о том, что именно объединение усилий по развитию нашей нации, поддержке наших детей, поддержки наших детей-сирот - это ответственная позиция президента Украины и Первой леди и др. Я уверен, что несмотря ни на что, мы сможем получить еще больше субвенций. Возвращаюсь к тому с чего начал - эта программа начала действовать по инициативе Президента и на общегосударственном уровне было выделено 218 млн грн. В этом году финансирование увеличено почти до полумиллиарда гривен. Я надеюсь, что в этом году Николаевская область получит вдвое больше - примерно 40 млн. Поэтому поздравляю всех с сегодняшним событием, спасибо застройщику - комплекс действительно построен в соответствии с европейскими стандартами. Радуюсь, что именно в этом комплексе будут жить молодые люди - будущее нашей нации!", - сказал председатель Николаевской облгосадминистрации.

"После окончания школы я постоянно жила в съемных квартирах. Мне 21 год и о собственном жилье даже и не мечтала. Хочу поблагодарить руководство области и города, что попала в число тех счастливчиков, которые получили ключи от жилья в этом доме. Когда узнала, что получу квартиру, была невероятно счастлива. Спасибо воспитателям школы и близким людям, которые поддерживали меня на протяжении всех этих лет. Я думаю, если все, кто занимает руководящие должности будут работать на благо людей, то очень скоро у нас все наладится", - поделилась впечатлениями Елена, счастливая обладательница квартиры в новостройке.

В декабре 2017 года члены комиссии при ОГА единогласно поддержали распределение субвенции на приобретение социального жилья в области. На эти средства в области было закуплено три дома для обустройства домов семейного типа и 27 квартир для детей-сирот, в том числе 10 квартир в областном центре.

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Теги: Николаев, жилье, губернатор, дети-сироты, алексей савченко
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