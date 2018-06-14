В Николаевской области для птиц создали искусственный остров

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На новом участке суши на озере Лопушное уже загнездились и вывели птенцов птицы-сапожники, коловодник обычный, ходулочник, речная крачка и кряква

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На территории регионального ландшафтного парка "Кинбурнская коса" в Николаевской области завершены два этапа строительства искусственного острова площадью 300 квадратных метром для гнездования редких и исчезающих видов птиц. Об этом рассказали в пресс-службе облгосадминистрации.

"Николаевщина поддерживает правительственные инициативы и международные программы по сохранению окружающей среды. Почти 150 тысяч гривень за счет областного экологического фонда в рамках областной программы направлено на реализацию важного природоохранного мероприятия для сохранения редких видов птиц на территории Кинбурнской косы. Заботимся о живописной природе нашего края", - пояснил местный губернатор Алексей Савченко.

Остров создан в рамках реализации комплексной программы охраны окружающей среды Николаевской области на 2018-2020 годы. Она носит название "Разработка и внедрение мероприятий по сохранению мест гнездования редких и исчезающих птиц на водно-болотных угодьях международного значения в пределах объектов природно-заповедного фонда регионального значения".

На искусственном острове на озере Лопушное уже загнездились и вывели птенцов различные виды птиц, находящиеся под охраной международных соглашений и конвенций, часть которых занесена в Красную книгу Украины.

Деятельность по сохранению редких и исчезающих видов птиц идет в контексте выполнения положений Боннской и Бернской конвенций, Соглашения о сохранении афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц, Директивы ЕС о защите диких птиц. Это все свидетельствует об актуальности проекта.