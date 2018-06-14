ВидеоЖара для брендов-2018: инсайты и секреты

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За два дня конференция "ВидеоЖара для брендов-2018" перевернула мир нескольких сотен гостей. Хотите перевернуть свой?

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10 лекций, две панельные дискуссии и 4 семинара. Каждое выступление – на вес золота. Поделиться опытом и знаниями с гостями конференции, которая проходила в рамках фестиваля видеокультуры "ВидеоЖара", приехали спикеры со всего мира. Менеджеры крупнейших международных компаний (YouTube, Google, Tubular Labs, Toonbox Studio), креативщики, которые разрабатывают стратегии видео-продвижения и снимают контент для крупнейших украинских и международных компаний (региональный исполнительный креативный директор BBDO Worldwide, BBDO Украина & Центральная Азия Анже Йереб, креативный директор агентства Players (Россия) Василий Ящук, владелец независимой креативной компании Fedoriv Андрей Федорив). А еще представители AIR (медиасеть, которая помогает развивать YouTube-каналы блогерам и брендам), - директор AIR Brands, агентства по работе с блогерским контентом и продвижению брендов на YouTube, Вера Сливинская, AIR Academy Product ManagerМаксим Яковлев, и CEO AIR Николай Рогинец – которые, в принципе, знают о видео и YouTube все.

Конечно, мы не можем пересказать вам все, о чем они рассказывали, но некоторыми секретами поделимся.

К примеру, хотите узнать немного о себе? Точнее, обо всех украинских пользователях Youtube? Один из спикеров ВидеоЖары для брендов, Андрей Радевич (Industry Manager, Google Украина) поделился интересной статистикой. Оказывается, активнее всего украинцы смотрят на Youtube обзоры гаджетов и вообще ролики про технику. Недалеко ушли фанаты футбола, которые ищут нарезки матчей и интервью с тренерами и футболистами. Часто "гуглят" видео на автомобильные темы и ролики про кошечек и собак. Кстати, про собак – чаще.

За последний год украинский Youtube окреп и нарастил мышцы. Прирост идет по всем показателям – увеличение аудитории, количества каналов. Сейчас в Украине – почти 600 каналов с аудиторией больше, чем в 100 тысяч человек. 48 каналов-миллионников. Что это значит? Что с ними можно и нужно работать.

- Видеоконтент на 70% эффективнее, чем фото или текст. Проверьте это у себя на Фейсбуке. Сделайте сначала текстовый пост, а потом такой же, только с видео. Он будет на 70% активнее, - рассказал во время своей лекции Анже Йереб (исполнительный креативный директор BBDO Worldwide, BBDO Украина и Центральная Азия). – Плюс мы склонны доверять простым людям, ведь на телеке все врут и все покупается. Поэтому блогеры – это новые возможности. Мои коллеги из другой страны сделали 3-летнюю коллаборацию для рекламы молокозавода с двумя местными блогерами-юмористами. Их целевая аудитория – молодежь. И теперь молодежь пьет молоко.

Все 22 спикера "ВидеоЖары-2018" уверены: будущее – за видео, интернетом и работой с блогерами.

- Сейчас происходит качественная эволюция контента на Youtube, - говорит Вера Сливинская (директор агентства AIR Brands). - Сюда пришли ребята, которые профессионально работали с видео на каналах – звезды, ведущие. За последние 2 года у нас появилось около десятка больших и маленьких каналов бизнесменов. Поэтому контент становится все более интересным, разнообразным и качественным. А благодаря контенту на Youtube приходит более взрослая аудитория. К примеру, свой канал очень успешно развивает мастер шестого разряда Сергей Александрович, которому уже за 60. Он рассказывает, как делать что-то своими руками. И это заходит!

Что нужно, чтобы не отстать от Сергея Александровича, который успешно продвигает свой бренд в интернете? Сначала – желание, потом – стратегия и креатив.

- Ваша конкурентоспособность зависит от того, отслеживаете ли вы то, что происходит вокруг или не отслеживаете. А если отслеживаете, то прислушиваетесь ли, делаете или нет, - говорит Николай Рогинец (СЕО Air). - Раньше, чтобы снять суперкрутой ролик, нужен был режиссер из Голливуда, сейчас благодаря блогерам все стало проще и дешевле.

Конечно, всему нужно учиться. Один из спикеров конференции Андрей Федорив (Владелец независимой креативной компании Fedoriv) считает: чтобы понять, как развивать себя или свой продукт в интернете, нужен примерно год.

- Идеальное решение нужно нащупывать, - говорит Федорив. – Хочу дать совет брендам, которые планируют продвигать продукт с помощью видео-контента: снимайте как можно больше видео и не бойтесь экспериментировать. Проблема людей в том, что они боятся показаться глупыми и сделать что-то никудышнее. Но лучше пробовать и ошибаться, чем не делать ничего.

Пробовать участники конференции начали уже на второй день "ВидеоЖары для брендов", который был посвящен семинарам. Море полезной информации, статистики, опыта и инсайтов. Евгений Кадук (PPC Specialist, Netpeak) разложил по полочкам тренды в видеорекламе 2018-го года на YouTube, а Виктор Локотков (сооснователь Школы Маркетинга LVL80) – в Facebook. Павел Линевич (менеджер по коммуникациям и международным отношениям, Media Resources Management) рассказал о пользе и плюсах Live-трансляций. А Максим Яковлев (AIR Academy Product Manager, Google & YouTube certified) рассказывал, как развить канал для бизнеса на YouTube.

Кстати, о бизнесе и YouTube. В одной из панельных дискуссий бизнес-блогеры Андрей Федорив (FEDORIV VLOG), Андрей Онистрат ("Бегущий Банкир"), Андрей Остапчук (канал Young Business Club), Роман Кирилович (FranchTV) и CEO AIR Николай Рогинец рассказали, как решили завести свои блоги (Онистрата буквально заставил это сделать Федорив), сколько они вкладывают денег в свою раскрутку (FranchTV, к примеру, нисколько), и что не стали бы рекламировать ни за какие деньги (в основном, сигареты и алкоголь). Во время второй панельной дискуссии на тему работы брендов с блогерами своим опытом делились менеджер по цифровым коммуникациям, PepsiCo Леся Щиголь, маркетинг-директор Intertop Валерия Толочина, блогер Алена Венум (3,5 млн подписчиков), комедийный проект This Is Хорошо (5,9 млн подписчиков) и директор агентства AIR Brands Вера Сливинская.

Как оставаться в тренде? Быть открытым для своей аудитории и сохранять её доверие. Ну и не пропустить следующую конференцию «ВидеоЖара для брендов» в 2019 году. Продажа билетов уже стартовала!

AIR - медиакомпания, специализирующаяся на видеоблоггинге и онлайн видео, сертифицированный партнер YouTube, основана в 2010-м году. В состав компании входят несколько подразделений:

AIR MCN - международная мультиканальная сеть, объединяющая тысячи видеоблогеров и YouTube-каналов из Украины, России и других стран

AIR Brands - агентство по работе с блогерским контентом и продвижению брендов на YouTube

AIR Academy - академия видеоблоггинга AIR Academy c программами обучения для блогеров и для бизнеса

AIR MediaLab - видео продакшн, специализирующийся на создании онлайн видео и проведении онлайн-трансляций

AIR Brands - агентство по работе с блогерским контентом и продвижению брендов на YouTube, предлагает комплексные коммуникационные решения для компаний и брендов на платформе YouTube, включая развитие YouTube-каналов брендов, сотрудничество с блогерами, проведение рекламных кампаний на платформе YouTube и другое.