"Только увидеть войну": Роговцева на передовой сыграла спектакль

Народная артистка Украины сыграла для украинских военных небольшой спектакль

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Народная артистка Украины Ада Роговцева специально приехала на передовую, где дислоцируется 503 батальон морской пехоты в Донбассе, и показала спектакль со своим коллегами.

Она пообщалась с военными и сыграла небольшой спектакль.

"Так, как вы живете и что вы переживаете, так не должно быть. Мы понесем эту правду вашу, мы говорим об этом. Сцена, свет, костюмы, музыка – все, что для представления, а здесь оно иначе – здесь, вон, воронка", - отметила Роговцева.

По ее словам, о войне в Донбассе невозможно только прочитать или послушать. "Только увидеть, только почувствовать. Я знаю эту боль, этот страх и мужество…людей, они - герои", - сказала Роговцева.

Украиские военные поблагодарили ее. "Хотим вам cказать спасибо за то, что вы делаете такую работу…, для нас это очень важно", - отметил боец морской пехоты.

Президент Петр Порошенко включил в состав наблюдательного совета Украинского культурного фонда Аду Роговцеву.