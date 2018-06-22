Борис Гребенщиков спел на улице в Киеве: не обошлось без скандала

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Концерту пытался помешать молодой человек с плакатом "Геть рашистів з України"

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Российский рок-музыкант, солист группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, который сейчас находится с гастролями в Киеве, сегодня дал бесплатный концерт на открытом воздухе на столичной Пейзажной аллее.

Гребенщиков исполнил такие песни, как "Стучаться в двери травы", "Марш священных коров", "Когда пройдет боль", "Гарсон номер два", "Стаканы", "Сувлехим Такац". Также в исполнении лидера "Аквариума" прозвучала композиция "Собачий вальс", которую он посвятил российским журналистам-пропагандистам.

Однако не обошлось и без скандальных курьезов. Во время концерта за спинами музыкантов появился молодой человек с плакатом "Геть рашистів з України". Мужчина, которого с импровизированной сцены вытолкали силой, обвинял Гребенщикова в якобы одобрении аннексии Крыма Россией.

Видео: YouTube

Сейчас Гребенщиков и "Аквариум" гастролируют по Украине с новой программой "Время N". Музыканты уже выступили в Харькове и Днепре, а в Киеве у них два концертных дня – 21 и 22 июня. Также запланированы концерты в Одессе и Львове.

В апреле 2018 года Гребенщиков заявил в интервью российскому СМИ, что готов выступать в оккупированных Крыму, Луганске и Донецке, если будут "разумные предложения" и "грамотная организация". Позже музыкант пояснил, что не планирует ехать на оккупированные территории, нарушая украинские законы.

Фото и видео: Андрей Гудзенко / LIGA.net

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Теги: борис гребенщиков, аквариум, гребенщиков в киеве, рок-музыка, концерт гребенщикова
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