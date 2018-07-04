Disney показала летающего робота-акробата - видео

В будущем гуманоидные роботы смогут заменить каскадеров и акробатов

Реклама

Реклама

Инженеры робототехники киностудии Disney разработали гуманоида, который способен выполнять акробатические трюки, как человек. Об этом сообщает Independent.

Согласно сообщению, робот запускается в воздух с помощью качелей и, выполнив несколько переворотов, приземляется в страховочную сеть.

Отмечается, что нового гуманоида презентовали спустя месяц после представления первого робота Stickman. Их разработали специалисты по виртуальной реальности и роботехнике Disney's Imagineering Research and Development.

У Stuntronics есть две ноги, которые могут сгибаться в колене, а также две руки, которые, судя по всему, только поворачиваются в плече. Перед началом прыжка он держится за трос, а затем выполняет заданные движения.

Робот с помощью датчиков отслеживает свое положение и может вовремя останавливать вращение для приземления.

Тони Дохи, ученый-исследователь из Disney, сообщил, что более совершенные версии роботов в будущем смогут выполнять роль дублеров для выполнения трюков или выступать в качестве актеров в парках развлечений.

Disney пока не раскрывает, когда новые роботы появятся в тематических парках.