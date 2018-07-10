Гений и пророк 19-го века: что дал миру Никола Тесла - видео

В его честь вполне заслуженно и по сей день устанавливают памятники по всему миру. Сегодня - 162 года со дня рождения Теслы
На счету изобретателя Николы Теслы около 800 изобретений из области электроэнергии и радиосвязи. Ему приписывают создание прототипа лазерного оружия, а в США называют одним из отцов радио.
В честь Теслы названа единица измерения плотности магнитного потока, а по всему миру по сей день воздвигают памятники.
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