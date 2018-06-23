За время войны погибли девять бойцов Альфы СБУ: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

За годы российско-украинской войны погибли девять бойцов ЦСО А, рассказал LIGA.net командир Альфы

Реклама
Реклама

Сегодня центр специальных операций А (ЦСО Альфа) отмечает годовщину создания - 24 года службы Украине. Как рассказал LIGA.net командир центра Александр "Устим" Устименко, за время российско-украинской войны девять его подчиненных погибли при исполнении. За уничтожение врагов и выполнение боевых задач бойцы Альфы за это время удостоились 143 государственных наград. Именами бойцов называют курсы обучения, центры подготовки и улицы украинских городов. Центр А учит по новым стандартам. Опыт во многом заимствован у западных союзников. Бойцы обеспечены всем для выполнения задач днем и ночью.

Ранее сообщалось, что из десяти кандидатов в ЦСО А успешно проходят испытания всего три-четыре человека, после чего их первым делом отправляют в зону боевых действий.

Читайте также интервью: "Альфа - хирурги этой войны. Мы защитим безопасность страны"

Видео: LIGA.net

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: сбу, цсо альфа, Альфа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
За время войны погибли девять бойцов Альфы СБУ: видео
За время войны погибли девять бойцов Альфы СБУ: видео
Укроборонпром представил новейшие разработки украинского ОПК
Укроборонпром представил новейшие разработки украинского ОПК
Украинский отряд ССО "засветился" в Литве: видео
Украинский отряд ССО "засветился" в Литве: видео
ТЭК Киев не будет платить Нафтогазу штрафы Киевэнерго - Кличко
WOG обжалует штраф АМКУ
ТЭК WOG обжалует штраф АМКУ
Вибрации с умом. 7 секс-гаджетов, покоряющих рынок Украины (18+)
Технологии Вибрации с умом. 7 секс-гаджетов, покоряющих рынок Украины (18+)
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
За время войны погибли девять бойцов Альфы СБУ: видео
За время войны погибли девять бойцов Альфы СБУ: видео
Поляк на велосипеде поднялся на 35 этаж в киевском ТРЦ: фото
Поляк на велосипеде поднялся на 35 этаж в киевском ТРЦ: фото 16:16
В Харькове хотели устроить теракт: помешала СБУ
В Харькове хотели устроить теракт: помешала СБУ 14:29
Украинский отряд ССО "засветился" в Литве: видео
Украинский отряд ССО "засветился" в Литве: видео 13:38
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 