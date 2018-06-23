За время войны погибли девять бойцов Альфы СБУ: видео

За годы российско-украинской войны погибли девять бойцов ЦСО А, рассказал LIGA.net командир Альфы

Реклама

Реклама

Сегодня центр специальных операций А (ЦСО Альфа) отмечает годовщину создания - 24 года службы Украине. Как рассказал LIGA.net командир центра Александр "Устим" Устименко, за время российско-украинской войны девять его подчиненных погибли при исполнении. За уничтожение врагов и выполнение боевых задач бойцы Альфы за это время удостоились 143 государственных наград. Именами бойцов называют курсы обучения, центры подготовки и улицы украинских городов. Центр А учит по новым стандартам. Опыт во многом заимствован у западных союзников. Бойцы обеспечены всем для выполнения задач днем и ночью.

Ранее сообщалось, что из десяти кандидатов в ЦСО А успешно проходят испытания всего три-четыре человека, после чего их первым делом отправляют в зону боевых действий.

Читайте также интервью: "Альфа - хирурги этой войны. Мы защитим безопасность страны"

Видео: LIGA.net