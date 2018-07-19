Израильские военные создали дрон-камикадзе: видео

Беспилотник-разведчик способен по команде уничтожать обнаруженные цели

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Израильская компания Israel Aerospace Industries провела демонстрационные испытания перспективного дрона-камикадзе. Об этом сообщает Israel Defense.

Складной мультикоптер Rotem можно одинаково эффективно использовать как для разведки, так и для поражения целей.

При выполнении некоторых боевых задач может потребоваться проведение разведки и как можно скорейшее уничтожение обнаруженных целей противника. Для этих целей используются барражирующие боеприпасы, большинство из которых выполнены в виде беспилотников самолетного типа с разведывательными системами и фугасной боевой частью.

К преимуществам барражирующих боеприпасов относится возможность отмены команды на уничтожение цели. В этом случае аппарат перестает лететь к цели, набирает высоту и кружит в воздухе, ожидая новой команды оператора.

Дрон-камикадзе Rotem можно переносить в рюкзаке. В сложенном виде размеры аппарата составляют всего 97 см в длину, 18 см в ширину и 13 см в высоту.

Подробности о боевой части аппарата не раскрываются.