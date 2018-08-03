NASA выпустило коллекцию одежды: фото, видео

В честь своего 60-летия своей деятельности

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Космическое агентство NASA в честь своего 60-летия выпустило коллекцию уличной одежды. Ее разработал американский дизайнер одежды Херон Престон. Об этом сообщает Dezeen.

В коллекцию, которую назвали Fall / Winter 1990, входят куртки, перчатки, футболки, ремни и кепки. В частности, здесь есть серебряная джинсовая куртка, напоминающая костюмы, которые носила группа астронавтов Меркурий 7, носки и ремни с логотипом NASA и рюкзак, напоминает систему жизнеобеспечения космонавтов.

Название коллекции - отсылка на 1990 год, когда космическое агентство в последний раз использовало старый логотип Worm. Именно этот логотип использовал Престон при создании одежды.

Цены на одежду из коллекции варьируются от $100 до $1200.