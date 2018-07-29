Шварцнеггер своим танком раздавил девятиметровый лимузин - видео

Железный Арни проехался по лимузину и сплющил его

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Американский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер раздавил своим 46-тонным танком M47 Patton II девятиметровый лимузин Lincoln TownCar. Видео для программы Make It опубликовал телеканал CNBS на своем YouTube-канале.

На видео Шварценеггер с ведущим передачи садится в танк, проехавшись по автомобилю, сплющивает его.

Актер рассказал, что эта модель танка производилась в 1950-х годах в США для применения во время Корейской войны (1950-1953), но позже экспортировалась во многие страны, в том числе в Австрию.

По его словам, таким танком он управлял во время службы в австрийской армии.

M47 Patton II оснащен 90-миллиметровой танковой пушкой M36, вместе с ней его длина составляет около 8,5 метра.

Такие машины были на вооружении до 1990-х годов в США, Австрии, Бельгии, Иордании, Испании, Италии, Турции, Франции, ФРГ и Японии.

17 июля киноактер Арнольд Шварценеггер в видеообращении к президенту США Дональду Трампу заявил, что на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным глава Белого дома выглядел "мягкотелым", как "маленькая раскисшая макаронина".