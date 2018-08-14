"Сила и дух украинцев": трогательное видео песни десантника

Видео набрало за 18 часов уже более 180 тысяч просмотров

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В сети интернет появилось видео, на котором украинский десантник исполняет патриотическую песню.

Видео набрало более 180 тысяч просмотров и не оставило никого равнодушным менее, чем за сутки в Facebook.

"В этом голосе вся сила и дух украинского народа и украинского защитника. Такой же мощный, четкий и свободолюбивый!" – отметил один из пользователей.

Другой пользователь написал: "Очень красивое исполнение. Низкий поклон Вам, гордимся Вами. Берегите Украину".

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