Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Видео набрало за 18 часов уже более 180 тысяч просмотров

Реклама
Реклама

В сети интернет появилось видео, на котором украинский десантник исполняет патриотическую песню.

Видео набрало более 180 тысяч просмотров и не оставило никого равнодушным менее, чем за сутки в Facebook.

"В этом голосе вся сила и дух украинского народа и украинского защитника. Такой же мощный, четкий и свободолюбивый!" – отметил один из пользователей.

Другой пользователь написал: "Очень красивое исполнение. Низкий поклон Вам, гордимся Вами. Берегите Украину".

Читайте также: В интернет выложили фильм о погибшем в АТО оперном певце

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, видео, песня, десантник, калина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Сила и дух украинцев": трогательное видео песни десантника
"Сила и дух украинцев": трогательное видео песни десантника
В Днепре задержаны злоумышленники, похитившие мужчину: видео
В Днепре задержаны злоумышленники, похитившие мужчину: видео
Истекающая кровью белоруска выиграла марафон на ЧЕ-2018 - видео
Истекающая кровью белоруска выиграла марафон на ЧЕ-2018 - видео
Технологии Смешные деньги. Сколько стоят выборы президента на Blockchain
Тамразов вышел под залог - СМИ
ТЭК Тамразов вышел под залог - СМИ
Украина может остаться без трансляций матчей еврокубков УЕФА
Украина может остаться без трансляций матчей еврокубков УЕФА
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
"Сила и дух украинцев": трогательное видео песни десантника
"Сила и дух украинцев": трогательное видео песни десантника
На улицах Парижа установили общественные писсуары - фото
На улицах Парижа установили общественные писсуары - фото 07:49
В Днепре задержаны злоумышленники, похитившие мужчину: видео
В Днепре задержаны злоумышленники, похитившие мужчину: видео 13.08.18, 18:05
Истекающая кровью белоруска выиграла марафон на ЧЕ-2018 - видео
Истекающая кровью белоруска выиграла марафон на ЧЕ-2018 - видео 13.08.18, 17:35
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 