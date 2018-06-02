Танковый турнир в Германии: последние приготовления ВСУ - видео

Открытие конкурса танкистов состоится 3 июня

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На полигоне в немецком городе Графенвер начался последний этап подготовки команд-участниц международных соревнований по танковому бою Strong Europe Tank Challenge 2018. Генштаб ВСУ показал последние приготовления украинских военных.

За звание лучшего взвода стальных машин будут бороться экипажи из восьми стран.

Открытие конкурса танкистов состоится 3 июня.

30 мая украинские танки Т-84 прибыли на военный полигон для участия в международных соревнованиях.

Фото: Генштаб ВСУ

Соревнования Strong Europe Tank Challenge, организованные Командованием армии США в Европе и Командования Сухопутных войск армии ФРГ, призваны укрепить партнерство, обеспечить отработку взаимодействия между военными НАТО и стран-союзников, а также усилить взаимообучение тактическим приемам, методам и процедурам танкового боя.