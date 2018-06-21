Ученые в США научились управлять роботом мозговыми волнами

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В будущем система "мыслеуправления" роботами пригодится строителям, пожилым людям и людям с ограниченной мобильностью

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Робота научили "слушать" мозговые волны человека, чтобы устройство могло подчиняться и производить на основе этого определенные действия. Об этом со ссылкой на сюжет студентов Лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института пишет сайт Naked Science.

Для эксперимента они применили технологии электромиографии (ЭМГ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Система более ранней версии распознавала сигналы мозга только тогда, когда человек думал определенным образом. Например, оператор смотрел на те дисплеи, которые соответствовали специальным функциям механизма. При этом система взаимодействия требовала предварительной калибровки, что не устраивало инженеров, для которых предназначалась установка.

Было решено изменить алгоритм управления: разработчики воспользовались сигналами, которые появлялись каждый раз, когда люди замечали неверные действия робота.

Это облегчило работу оператора, так как не приходилось заранее готовить человека думать предписанным образом.

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Также инженеры добавили основанное на движениях мышц управление, что сделало руководство роботом более интуитивным.

Видео: MIT

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Теги: наука, технологии, видео, мысль, mit
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