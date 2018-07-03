"Украина с тобой": на Олимпийском жгли файеры в поддержку Сенцова

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

На Олимпийском прошла акция, в ходе которой сотни людей развернули баннер в поддержку Сенцова и подожгли на его фоне файеры

Реклама
Реклама

Вчера, 2 июля, вечером на НСК Олимпийский в Киеве прошла масштабная акция в поддержку украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова

Акцию организовали творческое объединение Babylon'13 и организация "Ассоциация болельщиков АР Крым".

На трибунах растянули баннер "Олег Сенцов, Украина с тобой" и на его фоне подожгли файеры. На экранах на стадионе показывали фотографии других политзаключенных украинцев. 

На акции было около двух тысяч человек, в частности министры Уляна Супрун, Геннадий Зубко и Владимир Омелян

Режиссера Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года, обвинив в "подготовке терактов". 25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Москва отказывается передать режиссера Украине, считая политзаключенного своим гражданином.

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку.

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: видео, олимпийский, акция, Олег Сенцов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Баскетбол: матч квалификации ЧМ-2019 перерос в драку – видео
Баскетбол: матч квалификации ЧМ-2019 перерос в драку – видео
"Украина с тобой": на Олимпийском жгли файеры в поддержку Сенцова
"Украина с тобой": на Олимпийском жгли файеры в поддержку Сенцова
На Филиппинах мэра города Танаван застрелил снайпер: видео
На Филиппинах мэра города Танаван застрелил снайпер: видео
Транспорт В КГГА прокомментировали тендер на ремонт Шулявского моста
Миллиардер Путина продал свой самолет из-за санкций США - СМИ
Транспорт Миллиардер Путина продал свой самолет из-за санкций США - СМИ
Стоп рутина. Как вести бизнес и не утонуть в бумажках
Идеи и Кейсы Стоп рутина. Как вести бизнес и не утонуть в бумажках
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Баскетбол: матч квалификации ЧМ-2019 перерос в драку – видео
Баскетбол: матч квалификации ЧМ-2019 перерос в драку – видео
"Украина с тобой": на Олимпийском жгли файеры в поддержку Сенцова
"Украина с тобой": на Олимпийском жгли файеры в поддержку Сенцова 11:15
На Филиппинах мэра города Танаван застрелил снайпер: видео
На Филиппинах мэра города Танаван застрелил снайпер: видео 02.07.18, 14:35
В Кирилловке отдыхающие стали свидетелями смерча: видео
В Кирилловке отдыхающие стали свидетелями смерча: видео 02.07.18, 13:18
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 