"Украина с тобой": на Олимпийском жгли файеры в поддержку Сенцова

На Олимпийском прошла акция, в ходе которой сотни людей развернули баннер в поддержку Сенцова и подожгли на его фоне файеры

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Вчера, 2 июля, вечером на НСК Олимпийский в Киеве прошла масштабная акция в поддержку украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова.

Акцию организовали творческое объединение Babylon'13 и организация "Ассоциация болельщиков АР Крым".

На трибунах растянули баннер "Олег Сенцов, Украина с тобой" и на его фоне подожгли файеры. На экранах на стадионе показывали фотографии других политзаключенных украинцев.

На акции было около двух тысяч человек, в частности министры Уляна Супрун, Геннадий Зубко и Владимир Омелян.

Режиссера Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года, обвинив в "подготовке терактов". 25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Москва отказывается передать режиссера Украине, считая политзаключенного своим гражданином.

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку.