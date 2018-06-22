В космос запустили спутник-уборщик с гарпуном и сетью

Эксперимент продлится до февраля

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С Международной космической станции запустили спутник RemoveDebris, предназначенный для экспериментов по очистке околоземной орбиты от мусора. Об этом сообщает space.com.

По данным NASA, на орбите Земли находится 8 тысяч тонн космического мусора. Экспериментальный спутник RemoveDebris, разработанный инженерами из британской компании SSTL, а также специалистами из нескольких других европейских стран и Южной Африки, должен помочь решить эту проблему. RemoveDebris будет использовать сеть и гарпун, а также два спутника CubeSat.

100-килограммовый аппарат был запущен на орбиту вокруг Земли 20 июня.

В сентябре аппарат запустит один из кубсатов в открытое пространство на расстояние от 5 до 7 метров и поймает его сетью.

В декабре RemoveDebris приступит ко второму этапу миссии. С помощью камеры и лидара аппарат будет выполнять эксперимент по визуальной навигации. Это поможет отследить и охарактеризовать обломки на орбите.

В феврале RemoveDebris выпустит гарпун, предназначенный для поимки обломков с максимальным размером 10×10 см, в специальную выдвижную панель. В отличие от сети, он работает на более близком расстоянии - до полутора метров.

В случае успеха космический уборщик развернет парус, чтобы быстрее попасть в верхние слои атмосферы Земли и сгореть в ней.