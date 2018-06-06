В Сеуле с небоскреба сняли "человека-паука" из Франции - видео

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Ален Робер заявил, что восхождение на башню хотел посвятить улучшающимся отношениями между Северной и Южной Кореей

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В столице Южной Кореи сегодня, 6 июня, арестовали француза Алена Робера, прозванного человеком-пауком за его экстремальные восхождения на знаменитые небоскребы без снаряжения и страховки. Об этом сообщает AFP.

Согласно сообщению, Робер пытался взобраться на 125-этажный небоскреб Lotte World Tower.

Отмечается, что он начал подъем 8:00 и за два часа успел добрать до 75 этажа, где его схватила полиция.

Фото: Yonhap 

56-летнему скалолазу предъявили обвинение в нарушении общественного порядка.

Робер заявил, что "решил покорить башню, чтобы таким образом отметить быстро улучшающиеся связи между Северной и Южной Кореей".

"Таким образом я хочу сказать спасибо лидеру КНДР Ким Чен Ыну и президенту Южной Кореи Мун Чже Ину", - сказал он.

Фото: Yonhap  

В 2011 году Ален Робер забрался на самое высокое здание в мире – башню Бурдж-Халифа в Дубае.

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Теги: небоскреб, сеул, корея, Ален Робер
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