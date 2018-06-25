В США выбрали "самую некрасивую собаку": видео

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Боты:

Победитель получил в качестве приза чек на сумму 1,5 тысячи долларов

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В Калифорнии (США) прошел 30-й Всемирный конкурс собак, где выбирают самую некрасивое животное. Об этом сообщает Sky News.

Согласно сообщению, на конкурсе под названием Самая уродливая собака в мире победил девятилетний английский бульдог Жа-Жа (Zsa Zsa). Его отличительной чертой является очень длинный язык, который не помещается в пасти животного.

За звание самой некрасивой собаки боролись 14 претендентов, среди которых черная китайская хохлатая такса, бульдог с очень морщинистой кожей и пекинес по имени Дикий Тханг. Победитель получил в качестве приза чек на сумму 1,5 тысячи долларов.

Целью мероприятия была помощь в "усыновлении" животных из приютов.

"Это забавный и глупый способ показать то, что все животные заслуживают безопасного и любящего дома", - отмечают организаторы.

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Теги: собака, конкурс, бульдог, самая некрасивая собака, некрасивая собака
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