В США выбрали "самую некрасивую собаку": видео

Победитель получил в качестве приза чек на сумму 1,5 тысячи долларов

Реклама

Реклама

В Калифорнии (США) прошел 30-й Всемирный конкурс собак, где выбирают самую некрасивое животное. Об этом сообщает Sky News.

Согласно сообщению, на конкурсе под названием Самая уродливая собака в мире победил девятилетний английский бульдог Жа-Жа (Zsa Zsa). Его отличительной чертой является очень длинный язык, который не помещается в пасти животного.

За звание самой некрасивой собаки боролись 14 претендентов, среди которых черная китайская хохлатая такса, бульдог с очень морщинистой кожей и пекинес по имени Дикий Тханг. Победитель получил в качестве приза чек на сумму 1,5 тысячи долларов.

Целью мероприятия была помощь в "усыновлении" животных из приютов.

"Это забавный и глупый способ показать то, что все животные заслуживают безопасного и любящего дома", - отмечают организаторы.

Смотрите также: Boston Dynamics вывели робособаку на прогулку в Ганновере: видео