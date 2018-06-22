"Величайший преступник": кто такой Джон Диллинджер - видео

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ФБР назвала Диллинджера "врагом №1 американского общества", а в народе его считали Робин Гудом. И сегодня - его день рождения

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Джон Диллинджер - американский преступник времен Великой Депрессии. 

Родился он 22 июня 1903-го. В 31 год Диллинджера застрелили полицейские после долгих лет погони.

В народе его прозвали Робин Гудом: он грабил ненавистные американцам банки и все считали, что он мстит богачам. По классификации ФБР он проходил как "враг №1 американского общества".

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Теги: джон диллинджер
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