"Величайший преступник": кто такой Джон Диллинджер - видео

ФБР назвала Диллинджера "врагом №1 американского общества", а в народе его считали Робин Гудом. И сегодня - его день рождения

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Джон Диллинджер - американский преступник времен Великой Депрессии.

Родился он 22 июня 1903-го. В 31 год Диллинджера застрелили полицейские после долгих лет погони.

В народе его прозвали Робин Гудом: он грабил ненавистные американцам банки и все считали, что он мстит богачам. По классификации ФБР он проходил как "враг №1 американского общества".