Японский профессор создал реалистичного андроида с лицом ребенка

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Боты:

Хироси Исигуро показал робота, который копирует мимику человека

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В Японии известный разработчик реалистичных андроидов Хироси Исигуро представил нового робота, который выглядит как десятилетний мальчик и копирует мимику человека. Об этом сообщает N+1.

Согласно сообщению, новый проект разработчика получил имя Ибуки. Он оснащен парой рук и колесной платформой на асимметричных колесах - благодаря им робот в движении немного покачивается, имитируя движение человеческого тела при ходьбе. Ибуки также делает "непроизвольные" движения, добавляющие реалистичности - он моргает и немного двигает головой и глазами. 

Хироси Исигуро - профессор Осакского университета, один из самых известных робототехников в этой сфере, который участвовал в создании нескольких человекоподобных роботов и даже изготовил андроида-двойника.

Не многие берутся за создание таких андроидов и гиноидов, поскольку реалистично воспроизвести человеческую мимику на лице робота достаточно сложно технически и дорого, так они пока не находят коммерческого применения, отмечает портал. 

3 июля сообщалось, что в буддистском храме Лунцюань в Пекине начал служение робот-монах по имени Xian'er.

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Теги: робот
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