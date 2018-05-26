Сегодня, 26 мая, в Киеве на НСК Олимпийский проходит финал футбольной Лиги чемпионов. За кубок сражаются мадридский "Реал" и британский "Ливерпуль". LIGA.net следит за тем, что происходит в украинской столице
Подтверждены стартовые составы команд:
Ливерпуль:
Кариус - Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон - Хендерсон, Милнер, Вейналдум - Мане, Фирмино, Салах
Запас: Миньоле, Клайн, Морено, Лаллана, Джан, Соланке
"Реал Мадрид":
Навас - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Каземиро, Кроос, Модрич, Иско - Роналду, Бензема
Запас: Касилья, Начо, Бэйл, Тео, Васкес, Асенсио, Ковачич
Футболисты "Реала" первыми прибыли на НСК Олимпийский. Следом за ними автобусом приехали игроки "Ливерпуля". Команды ожидают финального матча
Футбольные болельщики постепенно заполняют стадион.
Фото: УЕФА
Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду во время открытой тренировки на киевском НСК Олимпийский попал мячом оператору Хуану Прието в бровь и медики наложили ему несколько швов. Футболист извинился и в качестве моральной компенсации подарил ему тренировочную куртку
В случае успеха "Реала" португалец Криштиану Роналд станет первым в истории пятикратным победителем Лиги чемпионов (с 1991). Сейчас по четыре титула у него, Зеедорфа и Иньесты.
Фото: УЕФА
На церемонии открытия финала Лиги Чемпионов выступит британская исполнительница Дуа Липа (Dua Lipa)
Букмекерские компании считают мадридский "Реал" фаворитом в финальном матче Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля".
По их мнению, основное время матча закончится со счетом 1: 1. Несколько менее вероятна победа "Реала" со счетом 2: 1.
Фото: УЕФА