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"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн Live

"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн Live
26.05.2018, 21:25
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Кубок Лиги чемпионов (фото - УЕФА)

Сегодня, 26 мая, в Киеве на НСК Олимпийский проходит финал футбольной Лиги чемпионов. За кубок сражаются мадридский "Реал" и британский "Ливерпуль". LIGA.net следит за тем, что происходит в украинской столице

26.05.2018
21:30

Трансляция финального матча организована на Контрактовой площади. Однако из-за большой очереди туда сложно попасть. По предварительным данным там уже более пяти тысяч болельщиков. Фанзона рассчитана на 13-14 тысяч человек

21:10

Подтверждены стартовые составы команд:

Ливерпуль: 

Кариус - Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон - Хендерсон, Милнер, Вейналдум - Мане, Фирмино, Салах

Запас: Миньоле, Клайн, Морено, Лаллана, Джан, Соланке

"Реал Мадрид":

Навас - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Каземиро, Кроос, Модрич, Иско - Роналду, Бензема

Запас: Касилья, Начо, Бэйл, Тео, Васкес, Асенсио, Ковачич 

20:40

Футболисты "Реала" первыми прибыли на НСК Олимпийский. Следом за ними автобусом приехали игроки "Ливерпуля". Команды ожидают финального матча

20:30

Футбольные болельщики постепенно заполняют стадион.

Фото: УЕФА

red power

Допис, поширений Artem (@arr_tron)

19:55
Роналду разбил оператору бровь: накладывали швы - фото, видео

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду во время открытой тренировки на киевском НСК Олимпийский попал мячом оператору Хуану Прието в бровь и медики наложили ему несколько швов. Футболист извинился и в качестве моральной компенсации подарил ему тренировочную куртку

19:30

В случае успеха "Реала" португалец Криштиану Роналд станет первым в истории пятикратным победителем Лиги чемпионов (с 1991). Сейчас по четыре титула у него, Зеедорфа и Иньесты. 

Фото: УЕФА

19:00

На церемонии открытия финала Лиги Чемпионов выступит британская исполнительница Дуа Липа (Dua Lipa)

18:50

Букмекерские компании считают мадридский "Реал" фаворитом в финальном матче Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля".

По их мнению, основное время матча закончится со счетом 1: 1. Несколько менее вероятна победа "Реала" со счетом 2: 1.

Фото: УЕФА

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Теги: футбол, Ливерпуль, Лига чемпионов, реал мадрид, финал лиги чемпионов, онлайн
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