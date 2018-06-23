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23.06.2018, 09:46

33 легкоатлетам из РФ разрешили выступать под нейтральным флагом

33 легкоатлетам из РФ разрешили выступать под нейтральным флагом - Фото
Фото: gettyimages.com

Заявки 44 российских атлетов были отклонены

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки еще 33 российских легкоатлетов, разрешив им выступать под нейтральным флагом. Об этом говорится в заявлении ассоциации, опубликованном в пятницу, 22 июня, сообщает Deutsche Welle.

Таким образом, к участию в международных соревнованиях в 2018 году допущены уже 58 спортсменов из России. Заявки еще 44 атлетов были отклонены. Всего с декабря 2017 года IAAF получила заявки от 182 легкоатлетов из РФ.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в 2015 году на фоне масштабного допингового скандала.

Он последовал за публикацией доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором говорится о существовании в России государственной системы применения допинга в спорте.

Ранее WADA получило электронный файл с базой данных допинг-проб российских спортсменов с января 2012 года по август 2015-го. Там подтверждаются выводы независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена, которая уличила более тысячи российских спортсменов из 30 видов спорта в манипуляциях с проваленными допинг-пробами накануне Сочи-2014.

Во Всемирном антидопинговом агентстве недавно напомнили, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) все еще не соответствует кодексу WADA.

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Теги: IAAF, WADA, легкоатлеты РФ
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