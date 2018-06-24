Англия-Панама 6:1: матч-рекордсмен на ЧМ-2018

Фелипе Балой (фото - Getty Images)

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Сборная Панамы впервые забила гол на мундиале, а Англия впервые на чемпионате мира забила пять мячей за одну игру

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Сегодня, 24 июня, на чемпионате мира по футболу состоялся самый странный матч за все время. Сборная Англии выиграла у сборной Панамы со счетом 6:1, причем для обеих команд счет стал рекордным.

Для Панамы - потому что это первый гол, забитый сборной на мундиале. Для Англии - потому что это первый мундиаль, на котором сборная забила пять мячей в одном матче.

Англия открыла счет на девятой минуте, когда защитники Джон Стоунз с подачи Кирана Триппьера пробил головой.

На 16 минуте неплохо атаковал панамский полузащитник Эдгар Барсенас, но не хватило точности.

На 20 минуте арбитр назначил пенальти в панамские ворота - весьма спорный, надо сказать. Бил Гарри Кейн, 2:0.

С этого пенальти на поле и начался театр абсурда. Ощущение было такое, что сборная Панамы предоставила себя англичанам для тренировок. Панамцы не шли в атаку и не особо старались закрыть свои ворота.

Результат закономерен: на 36 минуте - гол полузащитника Джесси Лингарда, мяч отрикошетил от штанги прямо в ворота, на 40 минуте - дубль Стоунза, причем после сейва, на 45+1 минуте - гол Кейна в ту же девятку, что и в пенальти на 20-й.

Итак, счет на табло стал 5:0, и это только в первом тайме. Судья продлил агонию на одну минуту. Было не очень понятно, выйдут ли команды на поле после перерыва, и если да, то зачем. Тем не менее, они вышли.

И Панама стала играть лучше. Да, на 62 минуте Англия забила шестой гол - Кейн, который подставил ногу под удар Рубена Лофтус-Чика, оформил хет-трик. Но, во-первых, Панама начала блокировать атаки англичан, во-вторых, сама провела две очень неплохие атаки на 66 и 75 минутах. Отметились Микаэль Мурильо и Роман Торрес.

А на 78 минуте Панама забила тот самый исторический дебютный гол на чемпионате мира. После подачи Рикардо Авилы со штрафного защитник Фелипе Балой отправил мяч прямо в ворота, 1:6.

Совершенно непонятно было, зачем арбитр добавил к этому действу четыре минуты. Но, видимо, что-то он чувствовал, потому что на 90+4 минуте Родригес вполне мог бы забить второй. К сожалению, не получилось.

Итоги вчерашних матчей:

Бельгия-Тунис 5:2;

Южная Корея-Мексика 1:1;

Германия-Швеция 2:1.

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