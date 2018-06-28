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28.06.2018, 23:35

Англия-Бельгия 0:1: обзор матча ЧМ-2018

Джордан Пикфорд (фото - Getty Images)

Бельгия по итогам сегодняшнего матча заняла первое место в группе, Англия - второе

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Сегодня, 28 июня, сборная Бельгии по футболу на чемпионате мира обыграла Англию в заключительном матче группового раунда чемпионата мира.

Матч начался со свалки в воротах Англии, которая чуть-чуть не завершилась голом. Батшуайи пробивал по воротам, но мяч не пересек линии, потому что его вытащил Кэхилл.

В следующие две минуты Англия ответила. Сначала Стоунз сделал пас через все поле, но никто из англичан не подхватил, потом Александр-Арнольд ударил с угловогою тут Бельгию выручила защита.

17 минута - сфолил Джоунз. Штрафной бил Тилеманс, неточно.

На 23 минуте Шадли пытался отпасовать партнеру, неудачно.

После этого обе команды несколько успокоились. На 27 минуте Батшуайи попытался вывести свою команду вперед — его заблокировал Стоунз. Батшуайи был самым активным игроком бельгийской сборной в течение всего матча.

28 минута - опасный удар Феллайни и блестящий сейв вратаря англичан Пикфорда.

В следующие несколько минут бельгийцы фолили, а англичане пытались забить гол. По правилам фэйр-плей, кстати, на первое место в группе выходила Англия, не сборную Бельгии, похоже, это не интересовало — нарушали правила в этой игре в основном они.

34 минута - хороший удар Лофтус-Чика, однако неточный.

37 минута - Джоунз нарушил, штрафной пробивал Янузай, неточно.

Далее поразить ворота Англии пытались Батшуайи и Азар, неудачно.

Судья отправил команды на перерыв без дополнительных минут - кажется, впервые на чемпионате.

Зато на 51 минуте Бельгия открыла счет. Янузай отправил мяч в дальний угол. Это его первый забитый мяч в футболке сборной Бельгии.

54 минута - Англия заработала штрафной, но пробила в стенку. На следующей минуте — ответ Бельгии. Снова Янузай, но в этот раз он промазал.

Далее атаковала в основном Англия, но сборной не везло. Особенно досадный момент был на 66 минуте у Рашфорда, который был один на один с Куртуа, но ударил мимо ворот, буквально в нескольких сантиметрах.

На 71 минуте Бельгия пробивала штрафной после фола Дайера. Хорошо сработал Пикфорд.

77 минута - Магуайр отпасовал на дальнюю штангу, но вмешалась бельгийская оборона.

78 минута - Янузай попытался удвоить свой результат, тут уже сработала защита англичан.

На 81 минуте Рашфорд захотел исправить ошибку, но пробил выше. Тут Англия выпустила Уэлбека и бельгийцам пришлось поднапрячься.

83 минута - Уэлбек пробил из штрафной, причем голкипер на этот удар не успевал. Мяч вынес Феллайни.

Через пять минут —- снова Уэлбек, но как-то в никуда. В тот же момент сфолили бельгийцы, создав неразбериху.

На 89 минуте Пикфорд сделал просто великолепный сейв, забрав мяч, посланный Мертенсом.

Бельгия могла бы забить второй на 90+2 минуте, но Феллайни не хватило точности. Сборная вышла на первое место в группе и в первом матче 1/8 сыграет с Японией. Англии досталась Колумбия.

В параллельном матче сборная Туниса выиграла у Панамы со счетом 2:1.

Ранее сегодня Сенегал вылетел из чемпионата, проиграв один мяч Колумбии, а Япония, проиграв Польше, наоборот, прошла в плей-офф.

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Теги: чм-2018
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