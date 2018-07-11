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11.07.2018, 23:55

Хорватия выиграла у Англии 2:1 и сыграет в финале ЧМ-2018

Хорватия выиграла у Англии 2:1 и сыграет в финале ЧМ-2018 - Фото
Шиме Врсалько (фото - Getty Images)

Англичане не смогли удержать победу в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу

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Сборная Хорватии во втором экстра-тайме вырвала победу у сборной Англии и вышла в финал чемпионата мира по футболу.

Счет открыли англичане - на пятой минуте Триппьер пробил со штрафного. Во втором тайме, на 69 минуте, хорваты сравняли счет - забил Перишич с подачи Врсалько.

Арбитр назначил дополнительные два тайма по 15 минут. И во втором Манджукич, получив мяч от Перишича, вывел Хорватию вперед.

Таким образом, 15 июля в финале сыграют Франция и Хорватия.

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Теги: чм-2018
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