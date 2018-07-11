Хорватия выиграла у Англии 2:1 и сыграет в финале ЧМ-2018

Шиме Врсалько (фото - Getty Images)

commenthover

Англичане не смогли удержать победу в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу

Реклама

Реклама

Сборная Хорватии во втором экстра-тайме вырвала победу у сборной Англии и вышла в финал чемпионата мира по футболу.

Счет открыли англичане - на пятой минуте Триппьер пробил со штрафного. Во втором тайме, на 69 минуте, хорваты сравняли счет - забил Перишич с подачи Врсалько.

Арбитр назначил дополнительные два тайма по 15 минут. И во втором Манджукич, получив мяч от Перишича, вывел Хорватию вперед.

Таким образом, 15 июля в финале сыграют Франция и Хорватия.

Читайте также - ЧМ-2018: расписание матчей плей-офф