Англия-Тунис 2:1: классический футбол на ЧМ-2018

Гарри Кейн (фото - Facebook сборной Англии)

commenthover

Капитан сборной Англии по футболу Гарри Кейн дважды отличился в матче с Тунисом

Реклама

Реклама

Сегодняшний матч на чемпионате мира по футболу между сборными Англии и Туниса начался очень активно.

Уже на третьей минуте Англия создала два опасных момента у ворот Туниса. И через полминуты - третий момент, а потом - на четвертой минуте. Отличились Деле Алли и Джесси Лингард. Один из ударов Лингарда вратарь тунисской сборной Муэз Хассен отбил ногой.

На 11 минуте капитан англичан Гарри Кейн вывел свою команду вперед на добивании после подачи углового, который вытащил вратарь.

Этот сейв стоил ему участия в игре - на 13 минуте Хассен покинул поле, а вместо него ворота Туниса отправился защищать Бен-Мустафа.

Соперники англичан тут же усилили прессинг. На 24 минуте игрок тунисской сборной пробил по воротам, но слишком высоко. На эту атаку в ту же минуту ответил Лингард: мяч отскочил от газона и пролетел выше перекладины.

На 33 минуте англичане сыграли грубо: Кайл Уокер локтем ударил Сиама Бен-Юсеффа. Арбитр назначил пенальти, и уже через десять минут после удара Кейна Тунис сравнял счет, 1:1.

Все это лишь подстегнуло обе команды. Первый тайм прошел очень напряженно. Особенно стоит отметить прострел на 44 минуте и хороший сейв Бен-Мустафы и удар Лингарда на 45-й. Лингарду не повезло - мяч ударился внизу в перекладину и отскочил.

Во втором тайме игра шла спокойней. Тунисцы взяли мяч под контроль.

На 51 минуте Англия заработала угловой, который бил Гарри Магуайр, но Бен-Мустафа легко забрал мяч. После этого какое-то время особо опасных моментов команда Кейна не создавала. На 68 минуте благодаря ему англичане получили возможность пробить угловой - от удара Кирана Триппьера мяч пролетел рядом со стойкой.

Через 10 минут тунисцы сфолили против Деле Алли. Штрафной на 79 минуте бил защитник Эшли Янг и снова неудачно - мяч пролетел выше перекладины.

88-89 минуты - отметился Рубен Лофтус-Чик, но его передачи партнерам остались безрезультатными. В конце концов он добыл Англии угловой на 90 минуте. Тем временем судья добавил к основному времени четыре минуты.

И этот момент англичане реализовали на все сто. С углового мяч попал Гарри Кейну и тот изящно, одним кивком головы, отправил его в ворота Бен-Мустафы.

2:1 - и англичане напомнили миру, кто изобрел футбол.

Ранее сегодня сборная Швеции минимально обыграла команду из Южной Кореи, а Бельгия победила Панаму со счетом 3:0.

Читайте также - ЧМ-2018: расписание чемпионата мира по футболу