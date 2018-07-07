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Боты:
07.07.2018, 19:10

Англия выиграла у Швеции 2:0 и проходит в полуфинал ЧМ-2018

Англия выиграла у Швеции 2:0 и проходит в полуфинал ЧМ-2018 - Фото
Фото: Getty Images

Сборная Англии забила два мяча в шведские ворота в сегодняшнем матче чемпионата мира по футболу

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Сегодня, 7 июля, сборная Англии по футболу выиграла у Швеции в четвертьфинальном матче чемпионата мира.
Команды на поле были равны, только во втором тайме Швеция несколько уступала Англии.
На четвертой минуте Экдаль отпасовал через все поле, но некому было подхватить мяч.
Через две минуты — ответ Англии: Деле Алли перехватил мяч, отдал Кейну, неточно.
Более-менее опасный момент Англия создала на 11 минуте, когда по воротам бил Уокер. Хорошая работа шведского вратаря Ольсена.
Еще через восемь минут Стерлинг довел мяч до штрафной и передал его Кейну, но тот пробил мимо штанги.
24 минута — снова хороший сейв Ольсена, вытащил мяч от Триппьера. Через четыре минуты англичане попытались все же забить, но на этот раз Швецию спас игрок защиты.
Зато на 31 минуте Магуайр с подачи эшли янга забил гол, Англия выходит вперед.
До конца первого тайма у англичан было еще два шанса, которые они упустили. Кроме того, мог забить и Стерлинг, но арбитр зафиксировал офсайд. Игра велась преимущественно у шведских ворот.
Второй тайм начался с хорошего сейва Джордана Пикфорда.
На 54 минуте англичане ответили двойной атакой — прекрасно сыграл Ольсен.
Через пять минут Деле Алли все же удвоил результат своей команды, получив мяч от Лингарда. 2:0.
Швеция могла бы отыграться на 72 минуте, Берг очень красиво и опасно пробил во воротам, но Пикфорд дотянулся до мяча и выбил его выше ворот.

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Теги: чм-2018
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