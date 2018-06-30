Аргентина-Франция 3:4: Франция продолжает борьбу на ЧМ-2018

Фото: Facebook сборной Франции

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Сборная Аргентины по футболу проиграла Франции в первом матче плей-офф

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Сегодня, 30 июня, сборная Аргентины проиграла Франции в первом матче 1/8 чемпионата мира по футболу.

На пятой минуте неплохие возможности были у аргентинского полузащитника Анхеля Ди Марии, но его подачу перехватили французы.

Восьмая минута - из-за фола Хавьера Маскерано Франция получила штрафной, который бил Антуан Гризманн. Сильный удар, но в перекладину.

На 13 минуте Франция открыла счет. Гризманн пробил по центру ворот.

19 минута - защитник Николас Тальяфико сбил Килиана Мбаппе, судья назначил штрафной. Его бил полузащитник Поль Погба – выше ворот.

26 минута - Гризманн прострелил вдоль ворот. Хорошая работа голкипера Франко Армани.

На 28 минуте защитник Габриэль Меркадо отдавал на дальнюю штангу, но попад в руку Самюэля Умтити.

31 минута - Мбаппе отомстил Тальяфико за фол, выиграв у него мяч, но ничем это не закончилось.

38 минута - хороший навес Кристиана Павона в штрафную, но к мячу успел французский вратарь Уго Льорис.

На 42 минуте Аргентина отыгралась. Павон отдал на Ди Марию, тот великолепно пробил издалека, 1:1.

На последних минутах первого тайма Маскерано получил желтую карточку. На том команды и разошлись.

А во втором тайме начался апокалипсис. Вернее, сначала Аргентина вышла вперед на 48 минуте. Меркадо отдал назад на Лионеля Месси, тот ударил по воротам. Мяч попал в ногу Меркадо и отрикошетил прямо в ворота.

На этом удача на время отвернулась от Аргентины. 50 минута - полузащитник Эвер Банега получает желтую карточку за грубый фол.

54 минута - Месси отдал на Павона, тот потерял мяч.

55 минута - ошибка Федерико Фасио, из-за чего в аргентинской штрафной оказался Гризманн, но Армани спас положение своим подкатом.

А на 57 минуте Франция забила второй гол, а на 64-й - третий. На этот раз отличился Мбаппе.

И 69 на минуте Оливье Жиру забил четвертый.

72 минута - Блез Матюиди получил желтую карточку. Он пропустит следующую игру.

73 минута - и у защитника Бенжамена Павара желтая карточка.

80 минута - опасный момент создала Аргентина. Месси отдал на Макси Месу, тот прострелил на Серхио Агуэро, но мяч перехватили французы.

84 минута - Агуэро прорвался к воротам Франции, но там никого из партнеров не было.

85 минута - Месси в одиночку прошел трех французов и ударил по воротам, но голкипер поймал мяч.

87 - Ди Мария навесил в штрафную, однако опять никто из партнеров не подхватил мяч.

На 90+3 минуте Месси выполнил навес в штрафную, где Агуэро головой пробил в ворота, 3:4.

В последние секунды матча Аргентина била еще раз, но неудачно, к сожалению. Дальше проходит Франция.

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