Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.06.2018, 23:50

Аргентина-Нигерия 2:1: основные моменты матча ЧМ-2018

Аргентина-Нигерия 2:1: основные моменты матча ЧМ-2018 - Фото
Фото: Getty Images

Сборная Аргентины с трудом обыграла команду Нигерии на чемпионате мира по футболу

Реклама
Реклама

Сборная Аргентины одержала победу над командой из Нигерии в заключительном матче группы D на ЧМ-2018 и вышла в 1/8 финала турнира, где встретится с Францией. Об этом пишет iSport.

Встреча началась довольно активно, обе команды не отсиживались в обороне, поскольку, чтобы продолжить борьбу в турнире и Аргентине, и Нигериии нужно было побеждать.

К середине первой половины поединка инициативу захватили аргентинцы, о чем свидетельствовал процент владения мячом. "Бело-голубые" также нанесли больше ударов в створ ворот соперника. Один из таких завершился голом – Банега нашел Месси дальней передачей, а Лионель не упустил шанс забить свой первый гол на чемпионате мира в России.

Во втором тайме ситуация кардинально изменилась. Уже на 48-й минуте рефери указал на одиннадцатиметровую точку в пользу нигерийцев. Игроки "альбиселесте" еще долго спорили с судьей, однако Чакыр не собирался менять свое решение. Удар с пенальти реализовал Мозес.

Сравняв счет, "суперорлы" прижались к своим воротам, и матч стал напоминать игру первого тура между Исландией и Аргентиной, когда островитяне также отбивались всем составом. Складывалось ощущение, что и здесь аргентинцы не сумеют забить, ведь впереди у них далеко не все получалось.

Однако фортуна наконец повернулась подопечным Сампаоли – под занавес противостояния Рохо ворвался в штрафную площадь, сыграл на опережение и точным ударом положил снаряд в угол ворот.

Таким образом, Аргентина хоть и с трудностями, но все же вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где сыграет с Францией. А Нигерии можно сказать спасибо за отличное выступление на мундиале.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: чм-2018
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Перу-Австралия 2:0: основные моменты поединка ЧМ-2018
Спорт Перу-Австралия 2:0: основные моменты поединка ЧМ-2018
Дания-Франция 0:0: первая нулевая ничья на ЧМ-2018
Спорт Дания-Франция 0:0: первая нулевая ничья на ЧМ-2018
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 