Аргентина-Нигерия 2:1: основные моменты матча ЧМ-2018

Фото: Getty Images

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Сборная Аргентины с трудом обыграла команду Нигерии на чемпионате мира по футболу

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Сборная Аргентины одержала победу над командой из Нигерии в заключительном матче группы D на ЧМ-2018 и вышла в 1/8 финала турнира, где встретится с Францией. Об этом пишет iSport.

Встреча началась довольно активно, обе команды не отсиживались в обороне, поскольку, чтобы продолжить борьбу в турнире и Аргентине, и Нигериии нужно было побеждать.

К середине первой половины поединка инициативу захватили аргентинцы, о чем свидетельствовал процент владения мячом. "Бело-голубые" также нанесли больше ударов в створ ворот соперника. Один из таких завершился голом – Банега нашел Месси дальней передачей, а Лионель не упустил шанс забить свой первый гол на чемпионате мира в России.

Во втором тайме ситуация кардинально изменилась. Уже на 48-й минуте рефери указал на одиннадцатиметровую точку в пользу нигерийцев. Игроки "альбиселесте" еще долго спорили с судьей, однако Чакыр не собирался менять свое решение. Удар с пенальти реализовал Мозес.

Сравняв счет, "суперорлы" прижались к своим воротам, и матч стал напоминать игру первого тура между Исландией и Аргентиной, когда островитяне также отбивались всем составом. Складывалось ощущение, что и здесь аргентинцы не сумеют забить, ведь впереди у них далеко не все получалось.

Однако фортуна наконец повернулась подопечным Сампаоли – под занавес противостояния Рохо ворвался в штрафную площадь, сыграл на опережение и точным ударом положил снаряд в угол ворот.

Таким образом, Аргентина хоть и с трудностями, но все же вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где сыграет с Францией. А Нигерии можно сказать спасибо за отличное выступление на мундиале.