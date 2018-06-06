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06.06.2018, 06:53

Аргентина отменила футбольный матч с Израилем в Иерусалиме

Аргентина отменила футбольный матч с Израилем в Иерусалиме - Фото
Фото: betfaq.ru

Решение об отмене футбольного матча было принято после угроз и протестов футбольных организаций палестинцев

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Аргентина во вторник, 5 июня, отменила запланированный на 9 июня товарищеский футбольный матч с Израилем. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Первоначально проведение товарищеского матча было запланировано в Хайфе, однако позднее при поддержке властей Израиля матч было решено сыграть в Иерусалиме.

Решение об отмене было принято после угроз палестинцев и протестов футбольных организаций Палестинской национальной автономии (ПНА, - ред.).

В частности, футбольный союз ПНА призвал к сожжению маек и плакатов с изображением капитана аргентинской сборной Лионеля Месси. Палестинцы провели демонстрацию перед стадионом в Барселоне, на котором сборная Аргентины проводит подготовку к чемпионату мира по футболу.

Игра с Израилем должна была стать последней для национальной сборной Аргентины перед поездкой на ЧМ-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. 

Легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и стал главой правления клуба. 

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Теги: Иерусалим, футбол, сборная аргентины
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