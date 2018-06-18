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18.06.2018, 21:20

Бельгия-Панама 3:0: основные моменты матча ЧМ-2018

Бельгия-Панама 3:0: основные моменты матча ЧМ-2018 - Фото
Ромелу Лукаку (фото - Facebook сборной Бельгии)

Во втором тайме у Бельгии получилось сломить оборону Панамы

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Сборная Бельгии сегодня, 17 июня, разбила сборную Панамы на чемпионате мира по футболу со счетом 3:0. Причем в первой половине игры такого счета ничто не предвещало.

Бельгия начала атаковать с первых минут, но эти атаки не удавались.

На седьмой Мертенс пробил под перекладину, но вратарь Пенедо вытащил мяч. Затем он же на 19 минуте пробил из штрафной - мимо ворот.

На 21 минуте Лукакую мог бы открыть счет с подачи Кевин Де Брюйне, однако Торрес опередил его.

Сам Де Брюйне на 28 минуте не смог пробить панамскую стенку.

Через 10 минут - снова неплохой сейв Пенедо, на этот раз он вытащил мяч от Лукаку.

Панама, игроки которой, кстати, очень проникновенно и эмоционально спели гимн перед стартом, тоже создавала моменты, но их было раза в четыре меньше, чем у бельгийцев.

После перерыва, на 47 минуте, Мертенс забил гол с угла штрафной площадки в дальний угол ворот.

На 55 минуте Панама упустила прекрасный шанс отыграться: Мурильо не сумел обхитрить вратаря сборной Бельгии. Но момент был хороший.

И тут стало понятно, что именно этого прорыва Мертенса недоставало Бельгии, чтобы доводить атаки до желаемого результата. Панама ослабила оборону и начала совершать ошибки.

В результате на 69 минуте Азар передал мяч Де Брюйне, а тот перенаправил на Ромелу Лукаку, и Лукаку забил головой. А на 75 минуте Лукаку удвоил свой результат — на этот с прямой подачи Азара.

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Теги: чм-2018
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