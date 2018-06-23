Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.06.2018, 18:05

Бельгия-Тунис 5:2: тунисский гол престижа на ЧМ-2018

Бельгия-Тунис 5:2: тунисский гол престижа на ЧМ-2018 - Фото
Вахби Хазри (фото - Getty Images)

Несмотря на разгром от команды Бельгии, сборная Туниса забила ей второй мяч на последних секундах матча

Реклама
Реклама

Сборная Бельгии по футболу сегодня, 23 июня, выиграла у команды из Туниса со счетом 5:2.

Бельгийцы открыли счет на шестой минуте, причем с пенальти. Тунисский футболист сфолил против Эдена Азара, Азар же и пробивал.

На 13 минуте Ромелу Лукаку отпасовал на Азара, но тот ударил слабо. Еще через две минуты - атака Бельгии и неплохая работа вратаря сборной Туниса Бен-Мустафы.

На 16 минуте Лукаку забил, 2:0.

А на 18 минуте Тунис отыгрался. Бронн отправил головой мяч прямо в сетку, 2:1.

Дрис Мертенс на 20 минуте попытался забить третий гол, но Бен-Мустафа не дал ему этого сделать.

Затем автор первого гола тунисской сборной получил серьезную травму. С поля его унесли на носилках. Вместо Бронна вышел Наггез.

32 минута - опасный момент у ворот Бельгии, Хазри попытался удвоить результат своей команды. С его атакой вратарь Куртуа справился.

Тунисцы очень неплохо отбирали мяч, причем действовали на бельгийской половине.

В конце первого тайма унесли с поля еще одного игрока сборной Туниса - Бен-Юссефа. Вместо него вышел Йохан Беналуан.

Рефери добавил четыре минуты. Хазри и Хауи пытались использовать их по назначению, но не хватило точности, да и Куртуа был на свом месте.

Зато Бельгия забила третий мяч в добавочное время: дубль у Лукаку.

Второй тайм начался спокойнее, чем первый.

Но на 51 минуте Азар забил четвертый гол, обыграв голкипера. Теперь Бельгии совершенно некуда было торопиться, а сборная Туниса растерялась.

На 66 минуте Бадри пытался исправить положение, но Куртуа вытащил мяч.

Затем на 70 минуте Хазри неудачно исполнил стандарт.

На 75 минуте Бельгия могла бы забить четвертый, но Бен-Мустафа спас свою команду, причем от двойной атаки.

И на 80 минуте он показал великолепный сейв, когда по воротам Туниса бил Бачуаи.

Увы, десять минут спустя одного Бен-Мустафы оказалось недостаточно. 5:1, Бачуаи все же забил.

После этого интриги в матче не оставалось. Но несмотря на разгромный и не оставляющий надежд счет, Тунис забил второй гол престижа на последней добавочной. Это Хазри реализовал передачу с фланга, 5:2.

Результаты вчерашних игр:
Бразилия-Коста-Рика 2:0;
Исландия-Нигерия 0:2;
Швейцария-Сербия 2:1.

Читайте также - ЧМ-2018: расписание чемпионата мира по футболу

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: чм-2018
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
ЧМ-2018: в России задымился самолет с фанатами сборной Перу
Мир ЧМ-2018: в России задымился самолет с фанатами сборной Перу
ЧМ-2018: расписание чемпионата мира по футболу - 23 июня
Спорт ЧМ-2018: расписание чемпионата мира по футболу - 23 июня
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 