Бельгия-Тунис 5:2: тунисский гол престижа на ЧМ-2018

Вахби Хазри (фото - Getty Images)

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Несмотря на разгром от команды Бельгии, сборная Туниса забила ей второй мяч на последних секундах матча

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Сборная Бельгии по футболу сегодня, 23 июня, выиграла у команды из Туниса со счетом 5:2.

Бельгийцы открыли счет на шестой минуте, причем с пенальти. Тунисский футболист сфолил против Эдена Азара, Азар же и пробивал.

На 13 минуте Ромелу Лукаку отпасовал на Азара, но тот ударил слабо. Еще через две минуты - атака Бельгии и неплохая работа вратаря сборной Туниса Бен-Мустафы.

На 16 минуте Лукаку забил, 2:0.

А на 18 минуте Тунис отыгрался. Бронн отправил головой мяч прямо в сетку, 2:1.

Дрис Мертенс на 20 минуте попытался забить третий гол, но Бен-Мустафа не дал ему этого сделать.

Затем автор первого гола тунисской сборной получил серьезную травму. С поля его унесли на носилках. Вместо Бронна вышел Наггез.

32 минута - опасный момент у ворот Бельгии, Хазри попытался удвоить результат своей команды. С его атакой вратарь Куртуа справился.

Тунисцы очень неплохо отбирали мяч, причем действовали на бельгийской половине.

В конце первого тайма унесли с поля еще одного игрока сборной Туниса - Бен-Юссефа. Вместо него вышел Йохан Беналуан.

Рефери добавил четыре минуты. Хазри и Хауи пытались использовать их по назначению, но не хватило точности, да и Куртуа был на свом месте.

Зато Бельгия забила третий мяч в добавочное время: дубль у Лукаку.

Второй тайм начался спокойнее, чем первый.

Но на 51 минуте Азар забил четвертый гол, обыграв голкипера. Теперь Бельгии совершенно некуда было торопиться, а сборная Туниса растерялась.

На 66 минуте Бадри пытался исправить положение, но Куртуа вытащил мяч.

Затем на 70 минуте Хазри неудачно исполнил стандарт.

На 75 минуте Бельгия могла бы забить четвертый, но Бен-Мустафа спас свою команду, причем от двойной атаки.

И на 80 минуте он показал великолепный сейв, когда по воротам Туниса бил Бачуаи.

Увы, десять минут спустя одного Бен-Мустафы оказалось недостаточно. 5:1, Бачуаи все же забил.

После этого интриги в матче не оставалось. Но несмотря на разгромный и не оставляющий надежд счет, Тунис забил второй гол престижа на последней добавочной. Это Хазри реализовал передачу с фланга, 5:2.

Результаты вчерашних игр:

Бразилия-Коста-Рика 2:0;

Исландия-Нигерия 0:2;

Швейцария-Сербия 2:1.

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