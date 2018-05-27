Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.05.2018, 12:55

Более половины болельщиков уже выехали из Украины - ГПСУ

Более половины болельщиков уже выехали из Украины - ГПСУ - Фото
Фото: Getty Images

На утро 27 мая более половины футбольных болельщиков уже выехали из Украины

Реклама
Реклама

На утро 27 мая более половины иностранных болельщиков, прибывших на финал футбольного турнира Лиги чемпионов в Киев, покинули Украину. Об этом сообщает Государственная пограничная служба на официальном сайте.

Футбольные команды - "Реал" и "Ливерпуль" - через авиационные пункты пропуска также уже покинули территорию Украины.

В целом сотрудники Госпогранслужбы встретили и оформили почти 25 тыс. болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА, при этом только за последние сутки - 15 тыс. человек.

Вчера в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов. За титул боролись мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". Испанцы выиграли со счетом 3:1.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: спорт, футбол, Лига чемпионов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Финал Лиги чемпионов в Киеве: "Реал" выиграл со счетом 3:1
Спорт Финал Лиги чемпионов в Киеве: "Реал" выиграл со счетом 3:1
Финал Лиги чемпионов в Киеве: букмекеры назвали фаворита
Спорт Финал Лиги чемпионов в Киеве: букмекеры назвали фаворита
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 