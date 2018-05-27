Более половины болельщиков уже выехали из Украины - ГПСУ

Фото: Getty Images

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На утро 27 мая более половины футбольных болельщиков уже выехали из Украины

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На утро 27 мая более половины иностранных болельщиков, прибывших на финал футбольного турнира Лиги чемпионов в Киев, покинули Украину. Об этом сообщает Государственная пограничная служба на официальном сайте.



Футбольные команды - "Реал" и "Ливерпуль" - через авиационные пункты пропуска также уже покинули территорию Украины.



В целом сотрудники Госпогранслужбы встретили и оформили почти 25 тыс. болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА, при этом только за последние сутки - 15 тыс. человек.



Вчера в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов. За титул боролись мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". Испанцы выиграли со счетом 3:1.