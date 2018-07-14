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14.07.2018, 09:58

Бой украинского боксера Усика в Москве под угрозой срыва

Бой украинского боксера Усика в Москве под угрозой срыва - Фото
Александр Усик

Менеджер чемпиона-тяжеловеса Александра Усика сказал, что организаторы боя не выполняют свои обязательства

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Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии в тяжёлом весе между чемпионом мира по версии WBO украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым под угрозой срыва. Об этом сообщает Vringe.

Поединок запланирован на 21 июня в Москве. 

Менеджер Усика Эгис Климас пояснил, что организаторы не выполняют взятые на себя обязательства. Если ситуация не разрешиться в ближайшие дни, то бой будет сорван.

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"Насколько я знаю, организаторы не организовали в полной мере перелет, безопасность и проживание, а ведь до боя остается одна неделя. Им нужно что-то делать, если они хотят увидеть нас в Москве. Перелет у Александра запланирован на понедельник. Это крайний срок", - сказал Климас.

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Теги: бокс, Александр Усик, бой, мурат гассиев
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