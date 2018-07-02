Бразилия-Мексика 2:0: основные моменты матча ЧМ-2018

Фото: Facebook сборной Бразилии

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Неймар и Фирмино вывели сборную Бразилии в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

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Сегодня, 2 июля, на чемпионате мира по футболу встретились сборные Бразилии и Мексики. Мексика проиграла.

Мяч активнее начали мексиканцы. Уже на первых двух минутах Гуардадо навесил, но атаку в конце концов заблокировал Миранда.

На пятой минуте Неймар пробил с 20 метров. Вратарь Мексики Гильермо Очоа выбил мяч кулаком.

Девятая минута – арбитр зафиксировал фол Чичарито против Алисона. Штрафной на 12 минуте Бразилия пробила неудачно.

В первой половине первого тайма игра шла на бразильской половине поля, сборная Мексики теснила бразильцев.

13 минута - Лосано исполнил хороший навес, но защитники Мексики выбили мяч.

15 минута – опять же, Лосано. Прострелил на эрнандеса, но слишком сильно. И еще через три минуты Лосано снова попытался открыть счет. Сработала защита сборной Бразилии.

На 19 минуте в атаку пошла Барзилия. Казимиро передал мяч Жезусу, его заблокировали мексиканцы.

25 минута - снова атака бразильцев, в этот раз двойная. Сначала команду спас Очоа, потом – защитник. Игра сместилась к мексиканским воротам, бразильцы ожили. На 27 минуте по воротам Очоа пробил Коутиньо, получилось выше.

33 минута – Жезус обыград вух мексиканцев, ударил. Очоа вытащил мяч. Жезус попробовал добить – на этот раз выручил Мексику защитник.

На 38 минуте Альварес подрезал Неймара и получил за это желтую карточку. Штрафной бил Неймар – опять слишком высоко.

41 минута - Виллиан решил пробить понизу, Очоа был на месте.

На 48 минуте Коутиньо в одиночку обошел двух защитников и нанес удар в левый угол. Снова отличная работа Очоа. Очоа спасает свою команду от пропущенного мяча.

49 минута - Гальярдо донес мяч к штрафной, пробил выше ворот.

А на 50 минуте Неймар забил. С этого момента превосходство бразильцы на поле превалировали.

59 минута – Очоа исполняет очередной хороший сейв после удара Паулиньо. Через пять минут – снова хороший сейв.

На 70 минуте мексиканцы попытались отыграться, Гуардадо пробил левой. Мяч вытащил Силва.

72 минута – Лайюн забрал мяч у Неймара с нарушением, наступил на ногу. Неймар немного поизображал тяжелую травму.

Мексика все активней атаковала, 79 минута – опасный прострел Лосано. Но забить не получалось.

А через десять минут бразильцы удвоили свой результат. Неймар прокинул на Фирмино в дальний угол, тот сумел избежать офсайда и забил. 2:0.

Арбитр добавил к основному времени шесть минут, однако у Мексики не получилось использовать их по назначению. Дальше проходит Бразилия.