Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.06.2018, 23:20

Бразилия-Сербия 2:0: сомнительный гол на ЧМ-2018

Бразилия-Сербия 2:0: сомнительный гол на ЧМ-2018 - Фото
Фото: Facebook сборной Бразилии

Второй гол в ворота Сербии в сегодняшнем матче чемпионата мира по футболу был забит с нарушением правил

Реклама
Реклама

Сборная Бразилии по футболу сегодня, 27 июня, выиграла у сборной Сербии со счетом 2:0 и отправила сербов домой.

Первый опасный момент создали бразильцы уже на четвертой минуте.

На девятой минуте одному из ключевых игроков бразильской команды Марсело стало плохо и он ушел с поля.

16 минута - подача на Митровича, тот принял, но пробить не сумел, так как был окружен бразильскими игроками.

25 минута - опасный удар Неймара по воротам, отлично сыграл вратарь Стойкович. Стойкович был на этом матче лучшим игроком у сербов.

30 минута - Миленкович заблокировал удар Жезуса, продемонстрировав прекрасную реакцию.

Но через пять минут Бразилия все же забила, гол реализовал Паулиньо.

На 40 минуте хороший сейв показал уже бразильский вратарь Алиссон.

И в последнюю дополнительную минуту первого тайма Неймар хитро подкрутил мяч и направил его в дальний угол, но вышло мимо.

Второй тайм начался относительно спокойно, хорваты пытались отыграться, а бразильцы разгонялись. На 57 минуте Коутиньо отдал на Неймара, а тот пробил по воротам. Снова Стойкович спас команду.

61 минута - первый по-настоящему опасный момент у Сербии, но Митрович упустил свой шанс. Следующие две минуты - еще два удара сербской сборной.

Наконец, на 65 минуте Митрович отправил мяч в ворота головой, Алиссон вытащил.

На 68 минуте Неймар с углового подал на Тьяго Силву, а тот выпрыгнул и забил головой второй гол. В этот же момент бразильский игрок серьезно сфолил против серба у самых ворот. Вообще-то гол не должны были засчитывать, но судья не пошел даже смотреть видеоповтор. 2:0.ничьей

С этого момента Сербия все отчаянней пыталась отыграться, но ничего не получалось. Стойкович же еще минимум два раза вытаскивал бразильские мячи, но его одного для победы или хотя было мало.

Сербия проиграла и покидает чемпионат.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: чм-2018
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
ЧМ-2018: расписание чемпионата мира по футболу - 27 июня
Спорт ЧМ-2018: расписание чемпионата мира по футболу - 27 июня
Швеция-Мексика 3:0: основные моменты игры ЧМ-2018
Спорт Швеция-Мексика 3:0: основные моменты игры ЧМ-2018
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 