Бразилия-Сербия 2:0: сомнительный гол на ЧМ-2018

Фото: Facebook сборной Бразилии

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Второй гол в ворота Сербии в сегодняшнем матче чемпионата мира по футболу был забит с нарушением правил

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Сборная Бразилии по футболу сегодня, 27 июня, выиграла у сборной Сербии со счетом 2:0 и отправила сербов домой.

Первый опасный момент создали бразильцы уже на четвертой минуте.

На девятой минуте одному из ключевых игроков бразильской команды Марсело стало плохо и он ушел с поля.

16 минута - подача на Митровича, тот принял, но пробить не сумел, так как был окружен бразильскими игроками.

25 минута - опасный удар Неймара по воротам, отлично сыграл вратарь Стойкович. Стойкович был на этом матче лучшим игроком у сербов.

30 минута - Миленкович заблокировал удар Жезуса, продемонстрировав прекрасную реакцию.

Но через пять минут Бразилия все же забила, гол реализовал Паулиньо.

На 40 минуте хороший сейв показал уже бразильский вратарь Алиссон.

И в последнюю дополнительную минуту первого тайма Неймар хитро подкрутил мяч и направил его в дальний угол, но вышло мимо.

Второй тайм начался относительно спокойно, хорваты пытались отыграться, а бразильцы разгонялись. На 57 минуте Коутиньо отдал на Неймара, а тот пробил по воротам. Снова Стойкович спас команду.

61 минута - первый по-настоящему опасный момент у Сербии, но Митрович упустил свой шанс. Следующие две минуты - еще два удара сербской сборной.

Наконец, на 65 минуте Митрович отправил мяч в ворота головой, Алиссон вытащил.

На 68 минуте Неймар с углового подал на Тьяго Силву, а тот выпрыгнул и забил головой второй гол. В этот же момент бразильский игрок серьезно сфолил против серба у самых ворот. Вообще-то гол не должны были засчитывать, но судья не пошел даже смотреть видеоповтор. 2:0.ничьей

С этого момента Сербия все отчаянней пыталась отыграться, но ничего не получалось. Стойкович же еще минимум два раза вытаскивал бразильские мячи, но его одного для победы или хотя было мало.

Сербия проиграла и покидает чемпионат.