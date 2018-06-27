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27.06.2018, 16:38

Британцы создали "сборную" худших игроков ЧМ-2018 - фото

Британцы создали "сборную" худших игроков ЧМ-2018 - фото - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В "сборную" вошли игроки с мировым именем

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Британский таблоид The Sun представил "сборную" худших игроков чемпионата мира, по версии редакции. Картинка со схемой футболистов на поле размещена в Twitter-аккаунте The Sun Football.

В сборную попали голкипер сборной Испании Давид де Хеа и защитник Серхио Рамос; немцы Жером Боатенг (защитник), Тимо Вернер (нападающий) и Томас Мюллер (нападающий); панамский защитник Фидель Эскобар, бразильский полузащитник Паулиньо; защитник сборной РФ Игорь Смольников; французский полузащитник Блез Матюиди; нападающие аргентинец Лионель Месси и поляк Роберт Левандовски.

"Согласны?" - спрашивает газета. 

25 июня сообщалось, что в Индии молодой человек, который был фанатом сборной Аргентины по футболу и персонально Лионеля Месси, покончил с собой после разгромного поражения (0:3) аргентинцев во время матча с Хорватией на чемпионате мира-2018.

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Теги: Чемпионат мира по футболу, футбол, чм-2018, худшие игроки, сборная худших игроков
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