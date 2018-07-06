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06.07.2018, 14:25

Теперь официально: Буффон станет игроком ПСЖ

Теперь официально: Буффон станет игроком ПСЖ - Фото
Джанлуиджи Буффон (фото - Facebook Буффона)

Итальянский вратарь-легенда на следующий неделе официально станет игроком французского футбольного клуба ПСЖ

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Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон будет представлен в качестве игрока французского футбольного клуба ПСЖ 9 июля. Об этом пишет Le Parisien.

Легендарный вратарь намерен подписать с ПСЖ двухлетний контракт.

С момента окончания контракта с туринским "Ювентусом" Джиджи находится в статусе свободного агента. Поэтому ПСЖ получит его бесплатно.

Вчера сообщалось, что мадридский футбольный клуб "Реал" предложил новый контракт португальцу Криштиану Роналду и согласился платить ему €30 млн в год. До этого появилась информация, что "Ювентус" намерен приобрести Роналду в летнее трансферное окно и что клуб уже достиг устной договоренности с Роналду.

По некоторым данным, "Реал" рассматривает предложение "Ювентуса" в размере €100 млн. Писали также, что "Юве" сделал предложение "Реалу" в €120 млн за переход Роналду.

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Теги: спорт, футбол, ПСЖ, Джанлуиджи Буффон
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