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Боты:
08.08.2018, 12:26

Чемпион мира по легкой атлетике погиб в ДТП

Чемпион мира по легкой атлетике погиб в ДТП - Фото
Николас Бетт (фото - IAAF)

Николас Бетт разбился в автокатастрофе на северо-западе Кении

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Чемпион мира по бегу с барьерами Николас Бетт погиб в автокатастрофе. Об этом сообщается пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Согласно сообщению, авария произошла в Нанди на северо-западе Кении, куда спортсмен вернулся с чемпионата Африки.

Отмечается, что Бетт не справился с управлением автомобиля и вылетел в канаву. Как пишут местные СМИ, в этом районе в такое время часто туманная погода, что затрудняет обзор водителю.

Легкоатлету было 28 лет.

В 2015 году мировую славу Николасу Бетту принесла золотая медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Пекине, где спортсмен победил на дистанции 400 метров с барьерами, установив национальный рекорд. Он стал первым в истории Кении чемпионом мира по бегу на дистанции меньше 800 метров. 

6 августа 2017 года восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт проиграл последний забег в своей карьере.

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Теги: дтп, бег, кения, автокатастрофа, легкая атлетика, Николас Бетт, чемпион мира по легкой атлетике
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