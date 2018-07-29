Чемпионат Украины по футболу: видео голов, итоги матчей 2 тура

Стадион им. Лобановского (фото - Заграница Киев, Max Titov)

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Сегодня на поле сразились "Карпаты" – "Черноморец"; "Олимпик" – "Ворскла"; "Мариуполь" – "Десна"; "Шахтер" – "Арсенал-Киев"

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В Украине в рамках очередного тура украинской Премьер-лиги традиционно состоялись шесть футбольных матчей, два из которых прошли в субботу, 28 июля, и еще четыре сегодня, 29 июля.

Результаты матчей:

"Львов" - "Динамо" - 0:1

Гол: Русин, 90+2

"Александрия" - "Заря" - 1:0

Гол: Банада, 85

"Карпаты" - "Черноморец" - 1:0

Гол: Швед, 16

"Олимпик" - "Ворскла" - 1:0

Гол: Балашов, 52

"Шахтер" - "Арсенал-Киев" - 3:0

Голы: Мораес, 10, Фернандо, 31, Тайсон, 37

"Мариуполь" - "Десна" - 1:4

Голы: Вакула, 68 - Хлебас, 3, 22, Филиппов, 59, 78

Турнирная таблица:

У донецкого "Шахтера" не возникло сегодня проблем в матче 2 тура украинской Премьер-лиги со столичным "Арсенал-Киев". Горняки выиграли со счетом 3:0.

Матч проходил в Харькове 29 июля при небольшом количестве зрителей.

"Шахтер" (Донецк) – "Арсенал-Киев" (Киев) – 3:0 (3:0)



Харьков, ОСК Металлист, 6 541 зритель



Голы: 1:0 Мораес (10), 2:0 Фернандо (32), 3:0 Тайсон (37)



"Шахтер": Пятов, Данченко, Хочолава, Матвиенко, Бутко, Майкон, Алан Патрик (Степаненко, 66), Марлос, Тайсон (к) (Тотовицкий, 63), Фернандо (Сиприано, 71), Мораес.

Нападающий "Карпат" Марьян Швед на 16-й минуте открыл счет в матче второго тура УПЛ против "Черноморца".

"Карпаты" - "Черноморец" - 1:0



Гол: Марьян Швед (16)



Предупреждения: Максим Кучинский (94) - Алексей Савченко (36), Руслан Бабенко (51)



"Карпаты": Максим Кучинский, Денис Мирошниченко, Артем Федецкий, Ади Мегремич, Сергей Мякушко, Орест Лебеденко, Олег Голодюк (Кристиан Ербес, 53; Олег Бородай, 87), Назар Вербный, Франчиско Ди Франко (Родриго Варгас, 63), Карраскаль, Марьян Швед



Запасные: Герман Пеньков, Родриго Варгас, Алексей Гуцуляк, Дмитрий Клёц, Катриель Игнасио Санчес



"Черноморец": Сергей Литовченко, Юрий Романюк, Дмитрий Рыжук, Глеб Грачев, Иван Трубочкин, Алексей Савченко (Руслан Бабенко, 46), Евгений Смирнов, Артем Чорний, Дмитрий Леонов (Артур Карноза, 53), Никита Татарков (Андрей Штогрин, 81), Анатолий Диденко



Запасные: Дмитрий Безрук, Артем Ярмоленко, Олег Остапенко, Денис Норенков



Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)



Стадион Украина (Львов).

Полузащитник "Карпат" Сергей Мякушко свой забил мяч в ворота "Черноморца", но бригада арбитров взятие ворот не засчитала. Болельщики сочли это решение очень спорным.

На стадионе Динамо им. Лобановского в Киеве бронзовый призер провалил старт Чемпионата Украины. "Ворскла" проиграла один гол донецкому "Олимпик".

"Олимпик" (Донецк) - "Ворскла" (Полтава) 1:0

Гол: Балашов 52

"Олимпик": Крынский - Зубейко, Гришко, А.Кравченко, Немчанинов - Вакуленко (Морозенко 72), Кольцов - Ксенз, Сондей, Балашов (Г.Пасич 67) - Дегтярев (Беленький 82)

Тренер: Роман Санжар

"Ворскла": Шуст - Сапай (Кадимян 46), Даллку, Чижов, Пердута - Чеснаков (Кулач 55), Шарпар - Кобахидзе, Д.Кравченко (Мысык 71), Ребенок - Коломоец

Сегодня исторический день для черниговской "Десны", которая одержала первую победу в высшем дивизионе чемпионата Украины по футболу.

На выезде "Десна" разгромила участника Лиги Европы ФК "Мариуполь" со счетом 4:1. По два гола в матче за черниговский клуб забили экс-динамовец Дмитрий Хлебас и Александр Филиппов.

"Мариуполь" – "Десна" – 1:4

Голы: Вакула (68) – Хлебас (3, 22), Филиппов (59, 78).

"Мариуполь": Худжамов, Полегенько, Быков (Фомин, 29), Чоботенко, Кирюханцев (Вакула, 67), Белый, Пихаленок, Тищенко, Мишнев, Чурко (Горбунов, 46), Борячук.

"Десна": Литовка, Мостовой, Гитченко, Братков, Д. Фаворов, Коберидзе, Огиря, Волков (Слинкин, 89), Филиппов, Старенький (Банасевич, 75), Хлебас (Ермаков, 83).

Предупреждения: Кирюханцев (28).

Вчера, 28 июля, в первый день второго тура чемпионата Украины бело-синие одержали минимальную победу над львовянами, а луганская "Заря" проиграла "Александрии".



Третий тур украинской Премьер-лиги начнется 3 августа 2018 года.