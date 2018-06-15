ЧМ-2018: Автогол сборной Марокко принес победу Ирану

Сборная Ирана по футболу сегодня, 15 июня, выиграла с минимальным счетом у сборной Марокко.
В первом тайме ни одна из команд не создала сколько-нибудь серьезных моментов. Только к самом конце нападающий Ирана Сердар Азмун получил шанс открыть счет, но не смог переиграть вратаря Марокко Мунира Мохамеди.
Во втором тайме команды вели себя очень агрессивно, было несколько замен с обеих сторон. Однако к голам эта агрессия не привела. Арбитр добавил шесть минут к основному времени.
И именно эти шесть минут принесли победу Ирану. На 95 минуте, после штрафного для сборной Ирана марокканец Азиз Бухаддуз головой забил мяч в собственные ворота.
Ранее сегодня Сборная Уругвая по футболу обыграла сборную Египта со счетом 1:0.
Читайте также - ЧМ-2018: расписание чемпионата мира по футболу