ЧМ-2018: Автогол сборной Марокко принес победу Ирану

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На последних минутах матча чемпионата мира фо футболу сборная Ирана одержала победу над сборной Марокко

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Сборная Ирана по футболу сегодня, 15 июня, выиграла с минимальным счетом у сборной Марокко.

В первом тайме ни одна из команд не создала сколько-нибудь серьезных моментов. Только к самом конце нападающий Ирана Сердар Азмун получил шанс открыть счет, но не смог переиграть вратаря Марокко Мунира Мохамеди.

Во втором тайме команды вели себя очень агрессивно, было несколько замен с обеих сторон. Однако к голам эта агрессия не привела. Арбитр добавил шесть минут к основному времени.

И именно эти шесть минут принесли победу Ирану. На 95 минуте, после штрафного для сборной Ирана марокканец Азиз Бухаддуз головой забил мяч в собственные ворота.

Ранее сегодня Сборная Уругвая по футболу обыграла сборную Египта со счетом 1:0.

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