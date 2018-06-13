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13.06.2018, 17:09

ЧМ-2018: чиновникам ФРГ советуют не брать с собой в РФ смартфоны

ЧМ-2018: чиновникам ФРГ советуют не брать с собой в РФ смартфоны - Фото
чм-2018

В Германии сотрудников одного из региональных МВД предупредили, что они могут стать жертвами шпионажа

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Чиновников МВД в Северном Рейне-Вестфалии предупредили о том, что в случае поездки в России на чемпионат мира по футболу, они могут стать объектом шпионажа. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Во внутренних инструкциях по безопасности местного МВД неоднократно упоминается так называемый паспорт болельщика (Fan ID), который должны оформить все желающие посетить матчи мундиаля.

"Обращаем внимание, что личные смартфоны и другие электронные гаджеты могут стать объектом шпионажа. Поэтому рекомендуем не брать их с собой", - сказано в инструкции по технике безопасности МВД, изданной специально к ЧМ-2018 властями города Мюльхайм-на-Руре.

Госслужащим советуют взять старый кнопочный мобильный "без доступа к интернету" и без списка служебных контактов.

Представитель регионального МВД Тобиас Дункель рассказал изданию, что ранее уже были инциденты в РФ и Турции, когда у путешественников без объяснения причин забирали телефоны и возвращали после считывания с них данных.

Ранее сегодня, 13 июня, сообщалось, что контрразведка США посоветовала американцам, которые отправляются в Россию на чемпионат, не брать с собой электронные устройства, потому что они могут быть взломаны преступниками или лицами, связанными с правительством РФ.

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Теги: чемпионат мира 2018, Россия, Германия, ФРГ, футбол, шпионаж, чм-2018, чемпионат мира по фуболу
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