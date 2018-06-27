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27.06.2018, 12:59

ЧМ-2018: Египет связал поражение сборной с размещением в Чечне

ЧМ-2018: Египет связал поражение сборной с размещением в Чечне - Фото
Фото: скриншот видео

На чемпионате мира по футболу в РФ египтяне проиграли все три матча группового этапа

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Комитет по делам молодежи и спорта египетского парламента проведет расследование причин поражения сборной на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает телеканал Аль-Арабия.

В рамках расследования будет проверена целесообразность размещения команды в Грозном — вдалеке от городов, где проходили матчи сборной.

СМИ сообщает, что депутаты проверят, почему на базу в Грозном были допущены актеры и бизнесмены.

На чемпионате мира по футболу египтяне проиграли все три матча группового этапа и не смогли выйти в плей-офф.

19 июня 2018 года матч Россия-Египет закончился со счетом 3:1.

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Теги: чечня, чм-2018, сборная Египта
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